شكرا لقرائتكم خبر عن روبيو: الأسبوع المقبل مفصلي في الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الأسبوع المقبل قد يكون "مفصليًا" على صعيد الجهود المبذولة لوضع حد للحرب الدائرة في أوكرانيا، في خضم ضغوط يمارسها الرئيس دونالد ترامب على موسكو وكييف لإبرام اتفاق.

ترامب الذي التقى السبت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش جنازة البابا فرنسيس، يبدي بشكل متزايد نفاد صبره إزاء الطرفين، وقال يوم السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ربما لا يريد وقف الحرب".

أسباب تدعو للتفاؤل

وقال روبيو لشبكة إن بي سي: "نحن قريبون للغاية، لكننا لسنا قريبين بما يكفي، أعتقد أن الأسبوع سيكون مفصليًا".

وتابع: "علينا أن نتخذ قرارًا بشأن ما إذا كنا نريد مواصلة الانخراط في هذا المسعى، أو ما إذا الوقت قد حان للتركيز على قضايا أخرى لا تقل أهمية، إن لم تكن أكثر أهمية، في بعض الأحيان".



لكن روبيو لفت إلى وجود "أسباب تدعو للتفاؤل، وأخرى تدعو للتحلي بالواقعية" فيما يتصل بفرص التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع الذي أشعل فتيله الغزو الروسي في فبراير 2022.

عدم وجود حل عسكري

وإذ شدد على عدم وجود "حل عسكري" للحرب، قال إن "الحل الوحيد لهذه الحرب هو بتسوية تفاوضية يتعين فيها على الطرفين التخلي عن شيء يقولان إنهما يريدانه وإعطاء الطرف الآخر شيئا يتمنيان عدم إعطائه".

والأحد، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز في تصريح لشبكة فوكس نيوز "أجري عدد من النقاشات عن الأراضي" مع موسكو وكييف، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ونقلت مجلة تايم الجمعة عن الرئيس الأمريكي قوله في مقابلة: "إن القرم ستبقى مع روسيا، وزيلينسكي يُدرك ذلك".