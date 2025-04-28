شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم عربية وعالمية.. قتيل في إطلاق نار بأمريكا وجرف مبانٍ في انزلاق تربة بالجزائر والان نبدء بالتفاصيل

إصابات ليست مهددة للحياة

مقتل 4 في الجزائر

حادث دهس في كندا

تسرب زيت الوقود في فيتنام

الدمام - شريف احمد - أسفر إطلاق نار وقع في كلية صغيرة في شرقي ولاية نورث كارولينا في أمريكيا عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، وأدى إلى إغلاق حرم الكلية في وقت مبكر من يوم الأحد، حسبما ذكرته الجامعة.ووقع إطلاق النار في وسط حرم جامعة ولاية إليزابيث سيتي، بمدينة إليزابيث سيتي، عقب مهرجان يارد، وهو الحدث الختامي لاحتفال فايكنج فيست الذي استمر أسبوعًا في الجامعة ذات الأغلبية من ذوي البشرة السمراء تاريخيًا، حسبما ذكرت الكلية في بيان.وأُعلن وفاة رجل يبلغ من العمر 24 عامًا ليس طالبًا، ولم يكشف عن هويته في انتظار إخطار عائلته.وأصيب 4 أشخاص آخرين بطلقات نارية، بينهم 3 طلاب، بينما أصيب طالبان آخران خلال الفوضى، ولم تُعد أي من الإصابات مهددة للحياة.ونُقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، حسبما جاء في البيان.ورُفع الإغلاق لاحقًا، وزادت الجامعة الدوريات في جميع أنحاء الحرم الجامعي كإجراء احترازي، وظل الوصول إلى وسط الحرم الجامعي مقيدًا في وقت لاحق من يوم الأحد.ويبلغ عدد طلاب الجامعة 2300 طالب، وتقع على بُعد نحو 80 كيلومترًا جنوب نورفولك بولاية فيرجينيا.أعلنت الحماية المدنية الجزائرية مقتل 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين ليلًا بعدما جرف انزلاق تربة 5 مبان في حي عشوائي بولاية وهران في غرب البلاد.وقالت الحماية المدنية في بيان إن الضحايا "تتراوح أعمارهم بين 05 سنوات و43 سنة".وأوضحت أن "13 شخصا (من بينهم 07 نقلوا من طرف مصالحنا) لهم جروح مختلفة، تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و75 سنة جرى إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى".انهارت صخور بأحجام مختلفة، لسبب لم يُحدد بعد، من أحد الجبال المطلة على "سكنات قصديرية" تقع في منطقة تعرف بأرض شباط في وهران.واستجابت الحماية المدنية بارسال 4 شاحنات و5 سيارات إسعاف وفرق بحث.كذلك، توجه إلى مكان الحادثة وزراء الداخلية إبراهيم مراد والتضامن ثريا مولودجي والسكن والعمران طارق بلعريبي.سقط 11 قتيلًا وعشرات الجرحى بعدما دهس سائق بسيارته حشدًا في مهرجان شعبي كانت تقيمه الجالية الفيليبينية في فانكوفر في غرب كندا، واستبعدت الشرطة فرضية "العمل الإرهابي".وقال المسؤول الرفيع في شرطة فانكوفر ستيف راي في مؤتمر صحفي الأحد، إن المشتبه به الذي جرى توقيفه يبلغ 30 عامًا، وله "تاريخ حافل بتفاعلات مع الشرطة ومقدمي الرعاية على صلة بالصحة الذهنية".وإذ لفت إلى تعذّر إدلائه بتصريحات "في هذه المرحلة عن دافع محتمل، يمكنني القول بثقة إن العناصر في هذا الملف لا تقودنا إلى الاعتقاد بأنه عمل إرهابي".وتابع: "هناك حاليا 11 وفاة مؤكدة، ونعتقد أن عشرات آخرين أصيبوا، بعضهم بجروح خطرة، لكن حصيلة القتلى مرشّحة للارتفاع، إنه اليوم الأحلك في تاريخ فانكوفر".وندّد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بـ"هجوم دهسا بسيارة" يأتي قبل ساعات من توجّه الناخبين الكنديين الإثنين إلى صناديق الاقتراع بعد حملة انتخابية هيمنت عليها مسألة الحرب الاقتصادية مع الولايات المتحدة وتهديدات دونالد ترامب بضم كندا إلى الولايات المتحدة،وأكد أن التهديد لم يعد قائمًا.قالت شركة يوني - آسيا إن السفينة، إم في جلينجايل، وهي ناقلة مواد سائبة مملوكة لإحدى الشركات التابعة لها، تعرضت لحادث اصطدام مع سفينة الحاويات "كيه إم تي سي سورابايا" في أثناء اقترابها من ميناء مدينة هو شي منه في فيتنام يوم الجمعة.وأفادت الشركة بأن هيكل الناقلة جلينجايل تعرض إلى أضرار، ما أدى إلى تسرب كمية من زيت الوقود، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.وأوضحت شركة يوني - آسيا أنه لا أحد من أفراد الطاقم في كلا السفينتين أصيب بأذى، ولم تسجل أي إصابات.وأضافت الشركة أن الحادث وقع نحو الساعة 40:10 مساء بالتوقيت المحلي يوم الجمعة، وأنها باشرت تنفيذ خطتها للاستجابة الطارئة بالتنسيق مع خفر السواحل الفيتنامي للتخفيف من أي تأثير بيئي.