"الأنباء": وفد أمني لبناني إلى سوريا لبحث ترتيبات الحدود وملف السلاح الفلسطيني على نار حامية

ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتيّة، أنّ "ملف الحدود اللّبنانيّة- السّوريّة عاد إلى الواجهة مجدّدًا، بعد تكرار الحوادث على جانبَي الحدود، والمعلومات عن تهريب السّلاح بالاتجاهين، بعضها في إطار التّجارة غير المشروعة والآخر لصالح منظّمات مسلّحة في البلدين".

وأشارت إلى أنّ "في هذا الإطار، يُتوقّع توجّه وفد أمني لبناني رفيع المستوى إلى العاصمة السّوريّة دمشق، للبحث مع المسؤولين في ترتيبات الحدود، الّتي كانت قد أثيرت قبل أسابيع خلال لقاءات جمعت وزيرَي الدّفاع بالبلدين في السعودية، ومن ثم تبادل الزّيارات". وتوقّعت مصادر "الأنباء" أن "يتمّ البحث في معالجة جدّيّة للملف، نظرًا إلى الأضرار الّتي تلحق بالبلدين بفعل الفلتان على الحدود".

ولفتت الصّحيفة إلى أنّ "في موضوع حصر السّلاح بيد الدّولة أيضًا، وفي الوقت الّذي تجري فيه الاتصالات والمساعي الحثيثة بعيدًا عن الأضواء، مع التّركيز على أن يتزامن ذلك مع الانسحاب الإسرائيلي من المواقع الخمسة المحتلّة، ووقف العدوان على مختلف المناطق اللّبنانيّة، فإنّ معالجة السّلاح الفلسطيني على الأراضي اللّبنانيّة وُضعت على نار حامية، ويُتوقّع أن تكون محور البحث خلال زيارة الرّئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان في النّصف الثّاني من شهر أيّار المقبل".

وأفادت مصادر "الأنباء" بأنّ "عباس على توافق تام مع الدّولة اللّبنانيّة لجهة سحب السّلاح من المخيّمات، والتّأكيد على الوجود الفلسطيني في عهدة السّلطات اللّبنانيّة وأجهزتها الرّسميّة".