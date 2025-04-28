أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 7 مواطنين وإصابة آخرين، إثر استهداف إسرائيلي لمقهى في شارع صلاح الدين قرب مدخل مخيّمَي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة".
وأشارت إلى "مقتل 7 مواطنين أيضًا، بينهم أطفال، وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في جورة اللوت جنوب مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة".
وكانت قد بدأت القوّات الإسرائيليّة عدوانًا على قطاع غزة في السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أدّى حتّى السّاعة إلى مقتل أكثر من 52,243 شخصًا، أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء، وإصابة أكثر من 117,639 آخرين، في حصيلة غير نهائيّة، إذ لا يزال عدد من الضّحايا تحت الرّكام وفي الطّرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 14 فلسطينيًا جراء قصف إسرائيلي على مقهى ومنزل في وسط وجنوب غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.