مقتل 14 فلسطينيًا جراء قصف إسرائيلي على مقهى ومنزل في وسط وجنوب غزة

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 7 مواطنين وإصابة آخرين، إثر استهداف إسرائيلي لمقهى في شارع صلاح الدين قرب مدخل مخيّمَي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة".

وأشارت إلى "مقتل 7 مواطنين أيضًا، بينهم أطفال، وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في جورة اللوت جنوب مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة".

وكانت قد بدأت القوّات الإسرائيليّة عدوانًا على قطاع غزة في السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أدّى حتّى السّاعة إلى مقتل أكثر من 52,243 شخصًا، أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء، وإصابة أكثر من 117,639 آخرين، في حصيلة غير نهائيّة، إذ لا يزال عدد من الضّحايا تحت الرّكام وفي الطّرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.