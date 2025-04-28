سلطات سويسرا افتتحت اول محطة طاقة شمسية

افتتحت سلطات سويسرا أول محطة شمسية تم تثبيت ألواحها بين قضبان السكك الحديدية، حيث ان هذه المحطة خضعت للعديد من الاختبارات قبل تشغيلها
وستكون الألواح الشمسية مزودة بطلاءات مقاومة للانعكاس تمنع اشتعالها، ومن المتوقع أن تولد المحطة الشمسية الجديدة 16 ميغاواط في الساعة.
وتم تصميم هذه المحطة كمشروع مبتكر يجمع بين توليد الكهرباء النظيفة واستغلال المساحات، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة، التي أشارت إلى أنها لا تؤدي إلى تعطيل حركة القطارات أو أعمال الصيانة الخاصة بخطوط السكك الحديدية.
يذكر أن المحطة التي تم تشييدها على قضبان السكة الحديد بالقرب من مدينة بوتيس في كانتون نوشاتيل، تضم 48 لوحا شمسيا.
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