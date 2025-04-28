التلغراف عن مصدر مطلع: الجانب الأميركي هو الذي أراد عقد الاجتماع بين ترامب وزيلنسكي في روما

افادت صحيفة "التلغراف"٬ نقلا عن مصدر مطلع٬ ان "الجانب الأميركي هو الذي أراد عقد الاجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي في روما".
واشارت الى ان "الانطباع أن ترامب كان مستاء من قصف المدنيين في كييف مما جعله يظهر بمظهر الأحمق بعض الشيء".
وفي وقت سابق٫ ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب منع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من الانضمام إلى اجتماعه مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال جنازة البابا فرنسيس".
وحسب الصحيفة فإن ترامب قال له، "لا ينبغي أن تكون متواجدا هنا".
ونشر البيت الأبيض مقطع فيديو يظهر التحضيرات للمحادثات من قبل الجانبين الأميركي ولأوكراني.
وكان مسؤول الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونغ قد أعلن أن "ترامب التقى زيلينسكي على انفراد خلال جنازة البابا فرنسيس في روما، ووصف اللقاء بـ"المثمر للغاية".
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