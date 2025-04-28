ملك الأردن بحث مع رئيس كردستان بالمستجدات في غزة وسوريا ولبنان: للتوصل لتهدئة شاملة بالمنطقة

استقبل ملك الأردن ​عبدالله الثاني​ في قصر الحسينية، رئيس إقليم كردستان العراق ​نيجيرفان بارزاني​، وتناول اللّقاء العلاقات بين الأردن والعراق، وسبل تعزيز التّعاون بين الأردن وإقليم كردستان في عدّة مجالات، بالإضافة إلى أبرز المستجدّات في المنطقة، لا سيّما في غزة، الضفّة الغربيّة، سوريا ولبنان؛ بحسب الدّيوان الملكي الأردني.

وأكّد الملك الأردني "ضرورة تكثيف الجهود الإقليميّة والدّوليّة، للتّوصّل إلى تهدئة شاملة في المنطقة، ممّا يسهم بتعزيز الأمن والاستقرار".

بدوره، أعرب بارزاني عن تقديره "العميق لمواقف الأردن الدّاعمة للعراق وإقليم كردستان، الّتي تجسّد الرّوابط التّاريخيّة والأخويّة".