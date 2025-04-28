غادر رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بلاده في زيارة تستغرق أربعة أيام إلى فيتنام والفيليبين، تندرج في إطار مساعيه لتعزيز علاقات بلاده التجارية مع جيرانها، بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الياباني إلى فيتنام والفيليبين لبحث الرسوم الجمركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.