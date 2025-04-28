ذكرت قناة "المسيرة" التّابعة لحركة "أنصار الله" اليمنيّة، أنّ "ثلاث غارات أميركيّة استهدفت مديريّة كتاف في محافظة صعدة اليمنيّة، و6 غارات أميركيّة أخرى استهدفت الجبل الأسود بمديريّة حرف سفيان في محافظة عمران".

كانت هذه تفاصيل خبر "المسيرة": 9 غارات أميركية استهدفت محافظتَي صعدة وعمران في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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