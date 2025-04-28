اشار مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية٬ الى ان "المساعدات المفترض توجيهها إلى غزة تستخدم سلاحا من خلال منعها"٬ مؤكدا ان " ما يحدث في قطاع غزة ليس أزمة إنسانية بل اعتداء على كرامة الناس".

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: المساعدات المفترض توجيهها إلى غزة تستخدم سلاحا من خلال منعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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