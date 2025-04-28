البنك المركزي الإسرائيلي: الرسوم الجمركية الأميركية تهدد الأسواق والاستثمارات التكنولوجية

أعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن "الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تؤثر على اقتصاد اسرائيل، مع تعرض الأسواق والاستثمارات التكنولوجية للخطر".

وأوضح محافظ البنك المركزي أمير يارون، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" أن "الاضطرابات في الأسواق وتباطؤ التجارة العالمية يمثلان أكبر مصدر قلق لإسرائيل، نظرا لأن صادرات البلاد قائمة بشكل أساسي على الخدمات، وهي مستثناة إلى حد كبير من الرسوم الجديدة المفروضة".

وأضاف يارون "الكثير من صناديق التقاعد الإسرائيلية مستثمرة في سوق الأسهم، كما أن قطاع التكنولوجيا لدينا يعتمد بشكل كبير على أموال رأس المال الاستثماري الأميركي، وبالتالي فإن حالة عدم اليقين التي تؤثر على هذين المجالين تؤثر مباشرة على اقتصادنا".