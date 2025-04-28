فيدان بحث مع وفد من "حماس" بالوضع الإنساني في غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار

التقى وزير الخارجيّة التّركيّة ​هاكان فيدان​، رئيس مجلس شورى حركة "حماس" محمد درويش، وأعضاء المكتب السّياسي للحركة، على هامش زيارته إلى العاصمة القطريّة الدّوحة.

وأوضحت مصادر في وزارة الخارجيّة التّركيّة لوكالة "الأناضول"، أنّ "اللّقاء تناول الوضع الإنساني في ​قطاع غزة​، وآخر المستجدّات في مفاوضات وقف إطلاق النّار"، مشيرةً إلى أنّ "وفد "حماس" أكّد أنّه مستمر في بذل الجهود من أجل تحقيق وقف إطلاق نار دائم، وقدّم معلومات عن المحادثات الّتي أُجريت في الفترة الأخيرة".

وذكرت أنّ "من جانبه، لفت فيدان إلى استمرار مبادرات تركيا في المحافل الدّوليّة، وجهودها على الصّعيد الثّنائي لإحلال السّلام في غزة"، مبيّنةً أنّ "اللّقاء تناول أيضًا الكارثة الإنسانيّة النّاجمة عن منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانيّة إلى المنطقة منذ شهرين تقريبًا، فيما تمّ التّأكيد على ضرورة إيجاد حل عاجل لهذه المشكلة".