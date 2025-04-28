الأرصاد الجوية: الطقس غدا غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني الى ان "طقسا ربيعيا معتدلا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل، يتحوّل يوم الثلاثاء إلى ربيعي متقلّب محليًا .

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية".

واشارت الى ان "طقس الثلاثاء غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة فيتشكل ضباب كثيف بدءًا من مستويات منخفضة فتسوء معه الرؤية أحيانًا وتكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة محلية خاصة شمال وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح أحيانًا".

واضافت ان "طقس الأربعاء غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خلال النهار، تنشط الرياح بدءًا من بعد الظهر ويتشكّل الضباب وتتكاثف الغيوم خلال الليل وتصبح الأجواء فجر يوم الخميس مهيأة لتساقط أمطار خفيفية محلية خاصة شمال البلاد".