رابطة الأساتذة المتعاقدين بالتعليم الرسمي: استمرار الإضراب لحين إيجاد حلول لدفع المساعدة الاجتماعية

أعلنت "رابطة الاساتذة المتعاقدين" في التّعليم الرّسمي في لبنان، "استمرار الإضراب في المدارس الرسمية إلى حين تصاعد الدّخان الأبيض حول الحلول المنتظَرة لدفع المساعدة الاجتماعيّة"، مثنيةً على "الجهود الّتي تُبذل من قبل رئيس الحكومة نواف سلام ووزيرة التّربية والتّعليم العالي ريما كرامي، لإيجاد الحلّ المنصف والعادل للأساتذة المتعاقدين بمسمّياتهم كافّة".

وطلبت في بيان، من الأساتذة المتعاقدين "إبلاغ المدراء التزامهم التّام باستمراريّة الإضراب في المدارس الرّسميّة يوم غد الإثنين"، مشدّدةً على "أنّنا لن نضيّع جهود الأساتذة الجبّارة، ولا عناء حضورهم من أقصى الجنوب والشّمال وجبل لبنان والبقاع وبيروت إلى مظاهرة الحرّيّة يوم الخميس، كما لن نضيّع قهرهم وتعبهم بالتّشرّد في الشّوارع من الخامسة صباحًا إلى التّاسعة ليلًا في ثلاثة اعتصامات؛ نظرًا لقدوم نصفهم من مناطق حدوديّة".

وأكّدت رئيسة الرّابطة نسرين شاهين أنّ "الإشكاليّة قيد المعالجة من قبل المعنيّين، والإضراب مستمر إلى حين بلورة الأمور ليُبنى على الشّيء مقتضاه".