إعلان لائحة "عين الخروبة بتجمعنا" البلدية برئاسة صلاح الجميل

أُعلنت في بلدة ​عين الخروبة​ المتنيّة لائحة "عين الخروبة بتجمعنا" برئاسة صلاح شفيق الجميل، لخوض الانتخابات البلدية من ضمن محافظة جبل لبنان في 4 أيّار المقبل.

وتضمّ اللّائحة إلى رئيسها، الأعضاء: شربل كارلوس الجميل، نعيم نصار الجميل، آلان جورج الجميل، عصام ميشال الصياح، أنطونيو مارون الصياح، أنطوان عبده بو ضومط؛ ومارون نادر بو ضومط.

ووعد رئيس اللّائحة بـ"القيام بكل ما هو خير البلدة ومصلحتها، بالتّعاون مع كل العائلات والأهالي"، مشيرًا إلى "أنّنا اخترنا اسم "عين الخروبة بتجمعنا" لأنّ هذه اللائحة تضم كل العائلات. لن أكثر من الوعود وأقول إنّني سأحقّق العجائب، لكنّي لن أفوّت أي فرصة للعمل لمصلحة عين الخروبة".