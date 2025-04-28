بو عاصي: باسيل مفلس وعلى "حزب الله" تسليم سلاحه غصبًا عنه ولا نستطيع ربط مصيرنا بممارساته

دعا عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، "حزب الله" الى "التوقف عن مهاجمة الدولة والجيش اللبناني والقول إن الأخير عاجز ومتفرج، بينما الحزب اعجز من القيام بأي شيء وهو خسر بالعسكر وال​سياسة​"، مركّزًا على أنّه "ليس دوري تطمين البيئة الحاضنة لـ"حزب الله"، هذا الغنج الدائم غير مقبول. هو من عليه ان يطمئننا، فهو من يملك السلاح ويورّطنا بالحروب ويتسبّب لنا بالويلات. لن نعطيه ضمانات ولن نطلب منه الضمانات، فمن يعطي الضمانات لكل اللبنانيين هي الدولة اللبنانية".

وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أن "الحزب يتعاطى بمنطق "إما أن تكون معي أو أنت خائن"، وتوجّه إليه بالقول: "لست معك وحذار ان تخونني. عليك أن تسلم سلاحك غصباً عنك وإن لا تريد "الله معك". لا تستطيع أن تستمر بإبتزازنا. نريد بناء دولة ونرغب بأن يعيش أهلنا بأمان وسلام وإستقرار وإزدهار"، مشدّدًا على "أنّنا لا نستطيع ان نربط مصيرنا بممارسات حزب أيديولوجي، إن كنت تريد التعاطي سياسياً لتحقيق اهدافك كما الجماعة الإسلامية مثلاً فلا مشكلة. أخطر ما تقوم به هو ربط لبنان بإسرائيل فكريا وسياسيا وعسكريا والتحجج بها. انتهى سلاحك وإيران لا تسأل عنك".

واعتبر بو عاصي أنّ "معادلة الردع فظيعة، فقد أخبرنا "حزب الله" أنه بكبسة زر يغرق منصات النفط والغاز، فماذا ينتظر ولبنان تدمر؟ إن كانت قدراته عالية ولم يستعملها، فإما انه يكذب على الناس أو انه متواطئ"، لافتًا إلى أنّ "رئيس الجمهورية جوزاف عون يريد حواراً ثنائياً مع "حزب الله" وهذا أمر طبيعي، ونحن نريد جدولًا زمنيًا لأن "بدنا نخلص". من ساواك بنفسه ما ظلمك، جميعنا سلّمنا سلاحنا بعد الطائف، وهو ليس افضل من باقي الأطراف".

وعن الهجوم الذي شنّه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على "القوات اللبنانية" وتحميلها مسؤولية النزوح السوري، رأى أنّ "الأفضل تفادي الدخول في سجال مع باسيل وحقده وسخافته في المقاربات أو التعليق على "اللّت" الذي يقوم به، وإذا لا إمكانية فلا حول ولا قوة. باسيل مفلس لدرجة أن يتناول "القوات" في ملف النزوح السوري، وهي التي كانت رأس حربة فيه".

كما ذكّر بأنّ "باسيل وتياره كانا في الحكم منذ بدء النزوح السوري وصولاً الى الحكومة الماضية. كان لديه 27 نائباً وعدة وزراء ورئيس جمهورية وكانوا على افضل علاقة مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد، فليخبرنا هو ماذا فعل لعودتهم؟! نتذكّر ان باسيل اقترح ترحيلهم بالبواخر الى أوروبا، الأمر الذي يحتاج الى 10 الاف باخرة، فظيع هذا الحل!".

وأكّد بو عاصي أن "التحجج بالعودة الطوعية أو غير الطوعية للسوريين المقيمين بشكل غير شرعي في لبنان انتهى، ويجب عودتهم فوراً من دون مفاوضة النظام السوري الحالي او السابق أو أي أحد"، مضيفاً: "هذا قرار سيادي لا علاقة له بالمانحين ولتسمح لنا مفوضية شؤون اللاجئين وكل منظمات الأمم المتحدة و"إذا مقاربتنا مش عاجبتهن الله معن".