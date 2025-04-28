لفتت المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت (Jeanine Hennis-Plasschaert)، في تصريح، إلى أنّ "الغارة اليوم على الضّاحية الجنوبيّة لبيروت أثارت حالةً من الذّعر والخوف من تجدّد العنف بين المتلهّفين للعودة إلى الحياة الطّبيعيّة"، مشدّدةً على "أنّنا نحثّ جميع الجهات على وقف أي أعمال من شأنها أن تقوّض تفاهم وقف الأعمال العدائيّة وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701".

كانت هذه تفاصيل خبر بلاسخارت: نحث جميع الجهات على وقف أي أعمال قد تقوض تفاهم وقف الأعمال العدائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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