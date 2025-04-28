المطران نفاع ترأس قداسًا لراحة نفس البابا فرنسيس: عاش المحبة المجانية وغرس الفرح بالقلوب

ترأس النّائب البطريركي على نيابة إهدن- زغرتا المطران جوزيف نفاع، الذّبيحة الإلهيّة لراحة نفس البابا الرّاحل فرنسيس، في كنيسة مار يوحنا- زغرتا. وألقى عظةً تناول فيها معاني "المحبّة المجانيّة الّتي طبعت مسيرة ​البابا فرنسيس​"، مستشهدًا بإنجيل الأحد وقصة توما الرّسول، مؤكّدًا أنّ "الرّب يدعونا إلى الدّخول في عمق سرّ الفصح عبر محبّته غير المشروطة" .

وأشار إلى أنّ "البابا فرنسيس عاش المحبّة المجانيّة الشّاملة، وغَرس الفرح في القلوب من خلال رسائله وأفعاله، رغم الانتقادات والمعارضة" ، لافتًا إلى أنّ "جنازته جمعت قادة العالم أجمع، في شهادة حيّة على عمق تأثير رسالته.

وأوضح المطران نفاع أنّ "البابا فرنسيس لم يشأ أن يسطع هو، بل أراد أن ينير الآخرين"، مؤكّدًا أنّ "كنيستنا تنمو يومًا بعد يوم بقيادة الله وعنايته، وأنّ الكنيسة تعمل بصمت، تزرع المحبّة وتنشر نور المسيح في العالم، كما ظهر بوضوح في مسيرة البابا الرّاحل". وختم: نصلّي من أجل أن "يمنح الرّب الكنيسة خلفًا يواصل المسيرة، ويقودها إلى مزيد من الإيمان والنّمو" .