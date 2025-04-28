"الجديد": 6 جرحى جراء الرصاص الطائش في الضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت قناة "الجديد"، بوقوع "6 جرحى جرّاء الرّصاص الطّائش في الضاحية الجنوبية لبيروت".
وكانت قد شهدت أحياء الضّاحية الجنوبيّة إطلاق نار كثيف في وقت سابق اليوم، لإنذار السّكان بإخلاء المنطقة المهدَّدة من قبل الجيش الإسرائيلي، في منطقة الجاموس- الحدت.
يُذكر أنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي كان قد شنّ غارةً عنيفةً مساء اليوم، استهدفت الموقع المهدَّد في حي الحدث في الضّاحية الجنوبيّة، بعد 3 غارات تحذيريّة نفّذها الطّيران المسيّر الإسرائيلي، ما أدّى إلى اندلاع حريق في مكان الاستهداف وتصاعد دخان كثيف.
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