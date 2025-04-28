"الجديد": 6 جرحى جراء الرصاص الطائش في الضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت قناة "الجديد"، بوقوع "6 جرحى جرّاء الرّصاص الطّائش في ​الضاحية الجنوبية​ لبيروت".

وكانت قد شهدت أحياء الضّاحية الجنوبيّة إطلاق نار كثيف في وقت سابق اليوم، لإنذار السّكان بإخلاء المنطقة المهدَّدة من قبل الجيش الإسرائيلي، في منطقة الجاموس- الحدت.

يُذكر أنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي كان قد شنّ غارةً عنيفةً مساء اليوم، استهدفت الموقع المهدَّد في حي الحدث في الضّاحية الجنوبيّة، بعد 3 غارات تحذيريّة نفّذها الطّيران المسيّر الإسرائيلي، ما أدّى إلى اندلاع حريق في مكان الاستهداف وتصاعد دخان كثيف.