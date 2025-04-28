شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العلا: شائعات الإخوان حرب نفسية فاشلة.. ومصر أقوى من أكاذيبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في هجوم صريح على جماعة الإخوان، وصف محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصري، ما تروجه الجماعة المحظورة من شائعات ضد الدولة المصرية بأنه "حرب نفسية يائسة"، مؤكدًا أن هذه المحاولات "مصيرها الفشل الذريع أمام إرادة الشعب المصري وتماسكه".

وأكد أبو العلا أن "جماعة الإخوان تعيش في ماضيها، وتصر على استخدام نفس الأساليب البالية التي كشفها الشعب المصري وأدانها"، مشيرًا إلى أن "أكاذيبهم لا تخدع إلا من يريد أن يُخدع".

وأضاف رئيس الحزب الناصري: "الإخوان يحاولون بث السموم في جسد الأمة، لكنهم نسوا أن مصر اليوم ليست مصر الأمس، فقد أصبح شعبنا أكثر وعيًا وإدراكًا لمخططاتهم التخريبية".

وشدد أبو العلا على أن "الدولة المصرية تواصل مسيرتها التنموية بخطى ثابتة رغم كل محاولات التشويش"، داعيًا الإعلام الوطني إلى "تكثيف جهوده في كشف زيف هذه الشائعات وتوعية المواطنين بحقيقة هذه الجماعة الإرهابية".

واختتم بيانه بالقول: "مصر تسير على طريق البناء والتقدم، ولن توقفها أكاذيب جماعة إرهابية تعيش على فتات التمويل الأجنبي وتأجيج الفتن".