تصريحات أميركية متضاربة عن الرسوم الجمركية مع الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - أدلى وزيران أميركيان في إدارة الرئيس دونالد ترامب بتصريحات متضاربة، اليوم الأحد، عن بدء مفاوضات مع الصين بشأن الرسوم الجمركية.

وقالت وزيرة الزراعة الأميركية بروك رولينز إن إدارة الرئيس ترامب تجري محادثات يومية مع الصين بشأن الرسوم الجمركية.

وأضافت رولينز، في تصريحات لقناة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأميركية، أن هناك محادثات جارية بين البلدين وأن الصفقات التجارية مع الدول الأخرى "قريبة للغاية".

وتابعت "نجري محادثات يومية مع الصين، إلى جانب دول أخرى جاءت إلى طاولة المفاوضات وعددها 99 أو 100 دولة".

أما وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، فنفى أن تكون محادثاته مع نظيره الصيني، الأسبوع الماضي خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، تناولت قضية الرسوم الجمركية.

وردا على سؤال، خلال مقابلة مع قناة (إيه.بي.سي) عما إذا كانت الولايات المتحدة والصين تجريان محادثات بشأن الرسوم الجمركية، قال بيسنت إنه لم يناقش هذه القضية.

وأكد وزير الخزانة الأميركي "تواصلتُ مع نظيري الصيني لكن النقاش ركز أكثر على القضايا التقليدية مثل الاستقرار المالي والتحذيرات المبكرة التي تحيط بالاقتصاد العالمي... لا أعلم إن كان الرئيس ترامب قد تحدث مع الرئيس شي (جين بينغ)".

كانت إدارة ترامب أشارت، الأسبوع الماضي، إلى انفتاحها على تهدئة الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال ترامب إن هناك محادثات جارية مع الصين فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وإنه تحدث إلى نظيره الصيني شي جين بينغ.

لكن بكين تنفي إجراء أي محادثات تجارية مع واشنطن.