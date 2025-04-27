شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار.. تطورات جديدة للصراع بين الهند وباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الصراع الباكستاني الهندي

مقتل 26 سائحًا

الدمام - شريف احمد - كشفت تقارير إعلامية صادرة اليوم الأحد، عن تبادل الجنود الهنود والباكستانيون إطلاق النار لليلة الثالثة على التوالي في منطقة كشمير المتنازع عليها.وأفادت وكالة "برس تراست أوف إنديا" و"وكالة آسيا الدولية" الهنديتان نقلا عن الجيش، بأن الجنود الباكستانيين أطلقوا مجددًا "نيرانا غير مبررة".وذكرت أن الجنود استخدموا أسلحة خفيفة عبر خط السيطرة، وهو الحدود الفعلية التي تقسم كشمير إلى قسمين أحدهمت تحت إدارة هندية والآخر تحت إدارة باكستانية ، ليلة أمس السبت.وأوضحت تقارير أن الجنود الهنود ردوا بإطلاق النار أيضا باستخدام أسلحة خفيفة، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، ولم يصدر تأكيد للحادث من الجانب الباكستاني.وتأتي هذه الحوادث الأخيرة بعد فترة من الهدوء انتهت بهجوم قاتل في الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير في وقت سابق من هذا الأسبوع.وأسفر الحادث عن مقتل 26 سائحًا ودفع البلدين إلى حافة صراع جديد، وتتهم نيودلهي جماعة مسلحة يزعم أنها تنشط من داخل باكستان بالوقوف وراء الهجوم.فيما تنفي إسلام آباد تلك الاتهامات، ومنذ ذلك الحين، أغلق البلدان المعبر الحدودي الوحيد الذي كان لا يزال يعمل، وعلقا التبادل التجاري، وأمرا بطرد مواطني كل طرف من أراضي الطرف الآخر في إجراءات متبادلة.وتسود مخاوف من أن تؤدي هذه الاشتباكات الأخيرة إلى تصعيد أكبر. وكانت الهند وباكستان قد خاضتا ثلاثة حروب منذ استقلالهما في عام 1947، وكادتا أن تخوضا حربا رابعة بسبب النزاع على كشمير، الوادي المقسم بينهما.