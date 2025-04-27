روسيا تشن هجومًا واسعًا بالطائرات المسيرة في أنحاء أوكرانيا

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هجمات روسيا على أوكرانيا

حرب المسيرات في أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - شنت روسيا هجومًا واسعًا بالطائرات المسيرة وغارات جوية في أنحاء أوكرانيا فجر اليوم الأحد.وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، وفقا لما ذكره مسؤولون.جاء ذلك بعد أن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكوكه في رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنهاء الحرب.وذكر الممثل الإقليمي للادعاء، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أربعة آخرون في غارات جوية على مدينة كوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.كما قتل شخص آخر وأصيبت فتاة في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة بافلوهراد في منطقة دنيبروبتروفسك، والتي تعرضت للقصف لليلة الثالثة على التوالي.وجاءت هذه الهجمات بعد ساعات من إعلان روسيا أنها استعادت السيطرة على الأجزاء المتبقية من منطقة كورسك التي كانت القوات الأوكرانية قد سيطرت عليها خلال توغل مفاجئ في أغسطس 2024، فيما أكدت السلطات الأوكرانية أن القتال في كورسك لا يزال مستمرًا.