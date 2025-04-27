اشار وزير المالية ياسين جابر٬ الى اننا "أبلغنا صندوق النقد والبنك الدولي أننا سوف نقر قانون هيكلة المصارف بسرعة لإعادة إطلاق القطاع المصرفي وليس للقضاء على المصارف"٬ مؤكدا انه "من المهم اعادة اطلاق المصارف واعادة تفعيل عملهم". ولفت في حديث لقناة "الجديد" الى "اننا اليوم على اللائحة الرمادية وقد يتم وضعنا على اللائحة السوداء ما لم نقر قوانين الإصلاح المالي". وكشف ان "وزير الطاقة جو الصدي سيزور قطر نهاية الأسبوع لبحث موضوع الكهرباء".

كانت هذه تفاصيل خبر جابر: أبلغنا صندوق النقد والبنك الدولي أننا سوف نقر قانون هيكلة المصارف بسرعة لإعادة إطلاق القطاع المصرفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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