هيئة إدارية جديدة بالتزكية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي

أعلنت رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، في بيان، أنّ "بناء على دعوة سابقة، ووفقاً للنظام الداخلي لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي، وبعد أن أقرّت الهيئة العامة التقريرين الإداري والمالي، تحوّلت الهيئة العامة إلى هيئة ناخبة. ولما كان عدد المرشحين ١٧ زميلاً، موازياً لعدد أعضاء الهيئة الإدارية ١٧ عضوا كما ينص النظام الداخلي، اعتبرت اللجنة المشرفة على الانتخابات أنّ جميع المرشّحين قد فازوا بالتزكية".
بعدها اجتمعت الهيئة الإدارية الجديدة، برئاسة أكبر الأعضاء سِنّا عصام عزام، لتوزيع المهام على أعضاء الهيئة والتي جاءت على الشكل التالي: عصام عزّام رئيساً، يوسف مكرزل نائباً للرئيس، عزيز كرم أميناً للسر، علي سريّ الدين أميناً للمالية، علي إبراهيم محاسباً ومفوضاً لدى الحكومة، أحمد الخير أميناً للعلاقات العامة، عبدو خاطر أميناً للإعلام، سعيد الحمصي أميناً للدراسات والإحصاء، مرتا دحدح أمينةً للشؤون الإجتماعيّة، حسن دياب أميناً للشؤون الثقافيّة، سلوى سعادة أمينةً للشؤون التربويّة، لينه عبس، محمد خليل، أحمد خليفة، حسن حاوي، عاطف موسى وجعفر عسّاف مستشارين.
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