المعلوف: زحلة ستبقى عصيّة على الدخلاء ولأبنائها الحق الكامل في الانتقاد البنّاء

أشار النّائب السّابق سيزار المعلوف، إلى أنّ "في الآونة الأخيرة، لاحظنا ازدياد حملات الذباب الإلكتروني، مستخدمين عبارات بعيدة كل البعد عن ثقافة وأدب زحلة التي نعرفها ونعتز بها. وبعد متابعة دقيقة، تبيّن لنا أن معظم هؤلاء المنتقدين ينتمون إلى جهات حزبية ولا ينتمون إلى أهل زحلة الكرام".

وأكد في تصريح، أنّ "لأبناء زحلة الحق الكامل في الانتقاد البنّاء، فهم أهل البيت، وصوتهم مسموع ومحترم. أما الذباب الإلكتروني فنقول له: الفقير ليس من فقد المال، بل من فقد الأخلاق والأدب. وكلامكم بالنسبة لنا مجرد ضجيج بلا أثر، جعجعة بلا طحين".

وشدّد المعلوف على أنّ "القافلة تسير، محاطة بأناس يعرفون معنى الوفاء، بعيدين عن المصلحة والكبرياء الزائف.

وستبقى زحلة، كما عهدناها، عصيّة على الدخلاء، صامدة بأهلها الأوفياء".