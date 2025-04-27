هيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين: نحن أقرب إلى توسيع العملية في غزة أكثر من التوصل إلى اتفاق

افادت هيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين بأننا "أقرب إلى توسيع العملية في غزة أكثر من التوصل إلى اتفاق".
وكان قد اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو٬ الى اننا "لم نتمكن من مواصلة اتفاقيات السلام لأن جزءا من العالم العربي كان يعمل ضدنا ومن بينهم الفلسطينيون"٬ معتبرا ان "الحاجز الأكبر أمام السلام هو رفض الفلسطينيين الاعتراف بالدولة اليهودية".
ولفت الى ان "رفض الاعتراف بالدولة اليهودية هو سبب النزاع القائم في المنطقة منذ 100 عام". ورأى ان إقامة دولة فلسطينية فكرة سخيفة وقد رأينا ما جلبته الدولة الفلسطينية في غزة. الفلسطينيون لا يريدون إقامة دولة إلى جانب إسرائيل بل دولة في داخل إسرائيل".
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