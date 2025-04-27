أشار المتحدّث الرّسمي باسم الرّئاسة المصريّة محمد الشناوي، إلى أنّ "الرّئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس البرلمان المجري لازلو كوفير، مثمّنًا الشّراكة الاستراتيجيّة بين مصر والمجر، الّتي تستند إلى علاقات تاريخيّة وطيدة بين البلدين والشّعبين، ومؤكّدًا الحرص المتبادل على تطوير هذه الشّراكة ودفعها قُدمًا في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال البرلماني، بما يحقّق المصالح المشتركة للبلدين".
ولفت في بيان، إلى أنّ "السيسي استعرض الجهود المصريّة الرّامية إلى وقف إطلاق النّار في قطاع غزة، مشدّدًا على ضرورة تكثيف الجهود لضمان استئناف تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النّار وتبادل الأسرى والمحتجزين، بالإضافة إلى إنفاذ المساعدات الإنسانيّة للقطاع بكميّات كافية، لمعالجة الوضع الكارثي الّذي يعاني منه الفلسطينيّون في القطاع".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: لتكثيف الجهود لضمان استئناف تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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