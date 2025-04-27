نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن رئيس الشاباك رونين بار ردا على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو٬ ان "كل التحقيقات أظهرت أن الشاباك أيقظ منظومة الأمن ليلة 7 تشرين الاول"٬ لافتا الى ان إفادة نتانياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع".
ولفت الى ان "من أبرز أمثلة التحريف لدى نتانياهو ما يتعلق بتقييم الوضع الذي أجريته ليلة 7 تشرين الاول". وكشف ان "نتانياهو اختار حذف العديد من التعليمات العملياتية التي تم إصدارها ليلة 7 تشرين الاول".
كان قد اشار نتانياهو، الى أن "ادعاءات رئيس الشاباك رونين بار كاذبة فهو لم ينذر بوقوع الحرب ولم أطلب أبدا إرجاء محاكمتي"، لافتا الى ان "رونين بار يتحمل مسؤولية عظيمة عن عدم منع مذبحة 7 تشرين الاول وهو لم يوقظ مؤسسات الدولة بل أدخلها في سبات".
واعتبر أن "بار لم يوقظني يوم 7 تشرين الاول ولم يقم بواجبه".
كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت عن رونين بار ردا على نتانياهو: كل التحقيقات أظهرت أن الشاباك أيقظ منظومة الأمن ليلة 7 تشرين الاول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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