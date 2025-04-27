شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يكرم الأمهات المثاليات بالتعاون مع مؤسسة العربى عضو التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في فعاليات تكريم 20 من الأمهات المثاليات من الموظفات بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية التسع، في احتفالية نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة، بالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى ، تقديرًا لدور الأم في بناء المجتمع وكفاحها في تربية جيل قوي ومتماسك قادر على النهوض بوطنه.

جاء ذلك بحضور صباح العربي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، وفاطمة الزهراء علي، مدير إدارة الأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة.

وخلال كلمته، أكد المحافظ أن الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا، إيمانًا بدورها الحيوي في مسيرة البناء والتنمية، موجهاً التهنئة للفائزات، ولكل أم وموظفة مصرية كرمز للعطاء والعمل وبناء الوطن تمثل المعنى الحقيقي للتضحية والعطاء دون انتظار مقابل، مشيدًا بدور الأمهات في ترسيخ القيم والمبادئ الأصيلة في نفوس الأجيال.

وقام المحافظ بتكريم الأمهات المثاليات العاملات بالديوان العام والمجالس المحلية، وتسليمهن عدد 20 جهازًا كهربائيًا مهداة من مؤسسة العربي، كما كرم المهندسة سناء فؤاد إلياس، ابنة مركز مطاي، الحاصلة على لقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2025 ضمن المسابقة التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، متمنيًا لهن دوام مسيرة العطاء، وموجهًا الشكر لمؤسسة العربي على تعاونها المثمر وحرصها الدائم على دعم المبادرات المجتمعية.

من جانبها، أكدت صباح العربي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، أن المؤسسة تسعى إلى ترسيخ القيم الإنسانية وإبراز أهمية الام فى الاسرة والمجتمع والعمل سواء فى المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية في تحقيق الاستقرار الأسري، وتنشئة أجيال قادرة على مواجهة التحديات وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع.

وفي ختام الفعاليات، قامت صباح العربي بإهداء درع مجموعة العربي لمحافظ المنيا، تقديرًا لدوره وجهوده الملموسة في دعم المجتمع المدني وتعزيز المشاركة المجتمعية بمحافظة المنيا .





اهداء تكريم لمحافظ المنيا



جانب من التكريم



محافظ المنيا و الأمهات المثاليات