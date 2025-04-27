تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية توغو، فور إسوزيمنا جناسنجبي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية توغو الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

من جهته، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية توغو للمناسبة نفسها، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية توغو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيتي تهنئة إلى رئيس جمهورية سيراليون، الدكتور جوليوس مادا بيو، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعربا في البرقيتين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث الملك وولي العهد أيضا برقيتي تهنئة إلى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده. وأعربا في البرقيتين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.