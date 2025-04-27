شكرا لقرائتكم خبر عن 40 قتيلًا.. ارتفاع ضحايا الانفجار في أكبر ميناء تجاري إيراني والان نبدء بالتفاصيل

انفجار ميناء الشهيد رجائي

ضحايا انفجار الميناء الإيراني

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة الانفجار الذي وقع السبت في أكبر ميناء تجاري إيراني إلى 40 قتيلًا على الأقل، وأكثر من ألف جريح، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الأحد.وصرح محمد عاشوري المسؤول في محافظة هرمزكان (جنوب) حيث يقع ميناء الشهيد رجائي قرب مدينة بندر عباس الساحلية، "حتى الآن، قتل 40 شخصا متأثرين بجروح جراء الانفجار".وعقب الانفجار هرعت المروحيات والطائرات لرش المياه على الحريق المستعر خلال الليل حتى صباح اليوم الأحد في الميناء.وسيعلن عن مزيد من التفاصيل حول الانفجار، ولا سيما سبب الانفجار والعدد الدقيق للضحايا، بمجرد الانتهاء من التحقيق، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.ويقع ميناء الشهيد رجائي، بالقرب من مدينة بندر عباس الرئيسية، في إحدى المناطق الاقتصادية المهمة في إيران، حيث يجري تداول أكثر من ثلث التجارة البحرية للبلاد.ويأتي هذا فيما تجري إيران والولايات المتحدة الجولة الثالثة من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.