جابر: ملتزمون بتطبيق القرار 1701 ويجب دفع الإسرائيليين لوقف النار والانسحاب من لبنان

أكّد عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب ​ناصر جابر​، أنّ "​لبنان​ ملتزم بشكل واضح بتطبيق القرار 1701، وهو قام بتطبيق ما يتوجّب عليه فيما يواصل العدو الإسرائيلي خرق السّيادة اللّبنانيّة"، مشدّدًا على أنّ "المطلوب من الدّول الرّاعية لاتفاق وقف إطلاق النّار دفع الإسرائيليّين إلى وقف نهائي للنّار، والانسحاب من الأراضي اللّبنانيّة المحتلّة" .

وأشاد، خلال رعايته حفل افتتاح مركز "Nourish With Nour Pilates House" على أوتوستراد حبوش- النبطية، وهو المركز الأوّل في منطقة النبطية بأحدث تقنيّات البيلاتس الأميركيّة، بـ"كلّ إنجاز يتحقّق يوميًّا في المنطقة، لنثبت للعالم أنّنا شعب قادر على المواجهة، وقادر أن يحبط مخطّط العدو بأن يحوّل هذه الأرض إلى دمار".

وفي الشّأن المتّصل باستحقاق الانتخابات البلديّة والاختياريّة، لفت جار إلى أنّ "رئيس مجلس النّواب نبيه بري يدعم خيار العائلات في كل القرى والبلدات خلال هذا الاستحقاق الإنمائي"، معتبرًا أنّ "الأمر ليس معركة أحجام ونفوذ، بقدر ما هو تنافس لخدمة النّاس"، ومشدّدًا على "الانحياز لخيار النّاس".