رئيس مجلس الجنوب جال بقرى جنوبية مطلعًا على أعمال إزالة الردم ومؤكدًا تلزيم المباني الرسمية

جال رئيس مجلس الجنوب ​هاشم حيدر​ في قرى قضاء بنت جبيل والحافة الأماميّة، مطّلعًا على أعمال إزالة الرّدم، ومعاينًا في الوقت نفسه المكبّات للتّأكّد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

واستهل حيدر جولته من تبنين، حيث كان في استقباله النّائب أشرف بيضون، وعقد اجتماعًا في مقر اتحاد بلديّات القلعة بمشاركة رؤساء بلديّات: تبنين، صفد البطيخ، الجميجمة، السلطانية، كفرا، ياطر، شقرا وبيت ليف، إضافةً إلى رئيس الاتحاد نبيل فواز.

وعرض كل رئيس بلدية لحاجات بلدته، كما جرى نقاش حول ملف الرّدميّات والمنازل المهدّمة، فشدّد حيدر على "ضرورة التّقيّد بالمواصفات المحدَّدة في هذا الشّأن"، مؤكّدًا أنّه "تمّ تلزيم المباني الرّسميّة بشكل عاجل، مع إعطاء الأولويّة للصّروح الّتي سيتمّ اعتمادها لاقتراع المواطنين خلال الانتخابات البلديّة والاختياريّة المقبلة".

بعدها انتقل حيدر والوفد المرافق إلى مستشفى تبنين الحكومي، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المستشفى محمد حمادة، الّذي شكر مجلس الجنوب على "مبادرته الفوريّة إلى ترميم المستشفى"، وطالب بـ"المزيد من أعمال التّرميم"، ووافق حيدر على هذا الأمر "لما يمثّله المستشفى من أهميّة على مستوى القضاء".

ثمّ توجّه حيدر إلى بلدة شقرا، حيث تفقّد أعمال جرف المنازل المهدَّمة، واجتمع مع رئيس البلديّة والأعضاء للاستماع إلى مطالبهم.

بعدها انتقل والوفد المرافق إلى مدينة بنت جبيل، حيث عقد اجتماعًا في السّراي الحكومي ومن ثمّ في مركز اتحاد بلديات بنت جبيل، ضمّ رؤساء بلديّات: بنت جبيل، عيترون، كونين، برعشيت، حداثا، يارون، مارون الراس، إضافةً إلى رئيس الاتحاد رضا عاشور.

واستمع حيدر إلى مطالب رؤساء البلديّات، ومنها: البئر الارتوازي لبنت جبيل، ملف الطّرقات الرّئيسيّة، واقتراح المخطّط التّوجيهي للقرى المهدّمة مثل عيتا الشعب وراميا ويارون ومارون الراس.

كما زار حيدر وبيضون مستشفى بنت جبيل الحكومي، وتفقّدا ما تمّ إصلاحه فيها، ووعد رئيس مجلس الجنوب بإنجاز باقي الأعمال المطلوبة.

وانتقل حيدر بعد ذلك إلى بلدة عيترون، حيث تفقّد أعمال البنى التّحتيّة، واطّلع على المنازل المهدّمة والمكب المخصص لجمع الرّدميّات.

أمّا في يارون، فقد عاين حجم الدّمار وتفقّد أعمال إزالة الرّكام والمكب المخصَّص لذلك. واختتم الجولة في حداثا حيث كان في استقباله كل من رئيس البلدية ومختار البلدة، واطّلع حيدر على الأعمال في مكب الرّدميّات، وأعطى توجيهاته في هذا المجال.