العمار: لتكن الانتخابات البلدية والاختيارية نقطة انطلاق جديدة للوطن وعمل الخير والسلام

لفت راعي أبرشيّة صيدا ودير القمر المارونيّة المطران ​مارون العمار​، خلال ترؤّسه القدّاس الاحتفالي الّذي دعا إليه رئيس بلديّة جدرا وكاهن رعيّتها المونسينيور جوزيف القزي، بمناسبة عيد مار جرجس، والّذي أُقيم في كنيسة مار جرجس، إلى أنّ "كلمة جرجس تعني الفلّاح الزّارع، وهو الّذي أعطى ثمارًا كثيرةً في كرم الرب، ثمار الخير والبركة"، مشيرًا إلى أنّ "في أبرشيّة صيدا هناك 14 كنيسة تحمل اسم مار جرجس، الّذي هو نهج إيماني واجتماعي يعطي ثمار خير وبركة في مجتمعنا وفي حياتنا الخاصّة".

واستذكر البابا فرنسيس "أب الفقراء وحامل رسالة السّلام". وتمنّى من جهة ثانية، أن "يكون التّنافس في الانتخابات البلدية والاختياريّة شريفًا، فيه الخير والسّلام لمجتمعنا، وأن يأتي بالخير، وإلّا يكون سببًا للخصومة بين بعضنا البعض"، داعيًا أن "تكون الانتخابات نقطة انطلاق جديدة للوطن وعمل الخير والسّلام الّذي نحن بحاجة إليه".

بدوره، أكّد القزي أنّ "جدرا ستبقى واحةً للتّلاقي والسّلام والاخوّة والمحبّة والحرّيّة، وهي تتفاعل بمحبّة مع جميع بلدات إقليم الخروب بتنوّع عائلاته الرّوحيّة والاجتماعيّة، وبمختلف انتماءاته السّياسيّة والحزبيّة"، مشدّدًا على أنّ "إقليم الخروب والشوف يشكّلان وطن الرّسالة والحرّيّة والعيش المشترك والفرادة وثقافة الحياة والحضارة، ضمن كنف الدّولة القادرة والعادلة والحامية لجميع اللّبنانيّين من خلال قواها الذّاتيّة ومؤسّساتها الشّرعيّة".