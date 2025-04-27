فادي مارتينوس أعلن لائحة "قرطبا بتستاهل" لخوض الانتخابات البلدية

أعلن رئيس إتحاد بلديّات جبيل رئيس بلديّة ​قرطبا​ فادي مارتينوس، لائحة "قرطبا بتستاهل" الّتي يترأسها، للمشاركة في الانتخابات البلدية يوم الأحد المقبل.

وأشار مارتينوس في كلمته، إلى أنّه "لأنّ قرطبا تستأهل تعبًا وسهرًا وعملًا، عدتُ وترشّحتُ لخدمة الأرض الّتي فيها رفات أجدادنا وأبائنا"، لافتًا إلى "أنّني ترشّحت تنفيذًا لرغبة معظم عائلات قرطبا، وترشّحي ليس للتّنافس مع أحد، لأن كل قرطباويّة وكل قرطباوي لها وله الحق في أن تكون أو أن يكون رئيس بلديّة أو عضوًا فيها".

وشدّد على أنّ "غيري كان اختار الهروب من المسؤوليّة، ولكن حبّي لقرطبا مَنعني من التّهرّب من المسؤوليّة والخدمة، فقرّرت أن أعود لأناضل معكم لتكون قرطبا أفضل وأحلى، ولأنّي أريد مع رفاقي في اللائحة أن نضيف إلى الإنجازات الّتي تحقّقت إنجازات جديدة".

يُذكر أنّ أعضاء لائحة "قرطبا بتستاهل"، هم: فادي مارتينوس، ستيفاني إيلي صوايا، إيلي نجا البيروتي، إيلي طانوس البيروتي، دانيال يوسف مسعود، منصور جورج سالم، غيث يوسف ناصيف، روبير كميل كرم، إيلي مارون الخوري، طوني يوسف معوض، طوني كميل كرم، كميل فريد شليطا، حبيب الياس بوعون، جوزف طانيوس السخن؛ وبيير أنطوان نجم.