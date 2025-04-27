الخارجية دانت الاعتداء على الضاحية: على رعاة وقف الأعمال العدائية الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها

أعربت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ عن إدانتها "الاعتداء الإسرائيلي على منطقة مكتظّة بالسّكان في ​الضاحية الجنوبية​ للعاصمة بيروت، وما تسبّب به من حالات هلع لدى المدنيّين، إضافةً إلى الأضرار المادّيّة".

ودعت في بيان، الدّول الرّاعية لترتيبات وقف الأعمال العدائيّة إلى "الضّغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وخروقاتها المتكرّرة لقرار مجلس الأمن 1701، والالتزامات المتعلّقة بترتيبات الأمن، كونها تُقوّض السّلم والأمن الإقليميّين، وجهود ​الدولة اللبنانية​ للحفاظ على السّيادة الوطنيّة".

وأكّدت الوزارة "أنّها ستواصل إتصالاتها مع الدّول الشّقيقة والصّديقة، لوضع حدّ لهذه الانتهاكات، وانسحاب إسرائيل من المناطق والنّقاط اللّبنانيّة كافّة الّتي ما زالت تحتلّها، مع تشديد لبنان على التزامه بقرارات الشّرعيّة الدّوليّة، لا سيّما القرار 1701 بمندرجاته كافّة".