عشرات الأشخاص تظاهروا في شوارع أمستردام احتجاجا على إمداد أوكرانيا بالأسلحة

تظاهر عشرات الأشخاص اليوم في شوارع العاصمة الهولندية أمستردام، احتجاجا على إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية، مطالبين بوقف تصعيد النزاع وتعزيز مساعي السلام مع روسيا.
وبدأت التظاهرة، التي تنظم تقليديا في المدينة في آخر يوم أحد من كل شهر، ظهرا في ساحة دام. وتوجهت المسيرة عبر الشوارع الرئيسية في العاصمة الهولندية.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات مثل: "لا للأسلحة.. من أجل السلام"، "لا للحرب باسمنا"، و"من أجل السلام مع روسيا".
ودعا المنظمون الحكومة الهولندية إلى "لعب دور الوسيط في إيجاد حل دبلوماسي للنزاع، بدلا من تأجيج الوضع من خلال إرسال الأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية".
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