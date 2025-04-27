افاد أفاد التلفزيون الايراني الرسمي عن أن "حصيلة الانفجار الذي وقع السبت في أكبر ميناء تجاري إيراني ارتفعت الى 40 قتيلا على الاقل وأكثر من الف جريح".
واعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، عن "حداد عام في إيران غدا الاثنين على أرواح ضحايا انفجار ميناء رجائي في بندر عباس".
ووقع الانفجار الذي سُمع دويه على بعد عشرات الكيلومترات، السبت على رصيف ميناء رجائي، حيث تمر 85 في المئة من البضائع الإيرانية.
ويعدّ الميناء الذي يقع على مضيق هرمز حيث يمر خُمس إنتاج النفط العالمي، جزءا من منطقة بندر عباس الكبرى التي يقطنها حوالى 650 ألف شخص. كذلك، تضم المنطقة قاعدة رئيسية للبحرية الإيرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة الانفجار في جنوب إيران الى 40 قتيلا على الأقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.