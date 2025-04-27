خارجية سوريا: مبادرة السعودية وقطر بإعلان سداد متأخرات لدى البنك الدولي تعكس حرصا على دعم الشعب السوري

اكدت وزارة الخارجية السورية، ان "مبادرة السعودية وقطر بإعلان سداد متأخرات لدى البنك الدولي تعكس حرصا على دعم الشعب السوري"، لافتة الى ان "مبادرة السعودية وقطر تسهل تفعيل التعاون مع المؤسسات الدولية بما يخدم مسار التعافي والإعمار".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت سلطات السعودية وقطر عن "تسديدهما الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار".

وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا لوزارتي مالية البلدين الخليجيين جاء فيه "استمرارا لجهود السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة أعلنت وزارتا المالية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالى 15 مليون دولار".