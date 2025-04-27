خامنئي أمر بإجراء تحقيق معمق لتحديد أسباب الانفجار بجنوب إيران

أمر المرشد الإيراني الاعلى اية الله علي خامنئي بإجراء تحقيق معمق لتحديد أسباب الانفجار الهائل الذي وقع السبت في أكبر ميناء تجاري في البلاد مخلفا 40 قتيلا وأكثر من الف جريح.

وقال خامنئي في بيان "المطلوب من مسؤولي الأمن والقضاء إجراء تحقيق معمق بهدف كشف أي إهمال أو نية" للتسبب بهذا الانفجار.

وكان قد أفاد التلفزيون الايراني الرسمي عن أن "حصيلة الانفجار الذي وقع السبت في أكبر ميناء تجاري إيراني ارتفعت الى 40 قتيلا على الاقل وأكثر من الف جريح".

واعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، عن "حداد عام في إيران غدا الاثنين على أرواح ضحايا انفجار ميناء رجائي في بندر عباس".

ووقع الانفجار الذي سُمع دويه على بعد عشرات الكيلومترات، السبت على رصيف ميناء رجائي، حيث تمر 85 في المئة من البضائع الإيرانية.

ويعدّ الميناء الذي يقع على مضيق هرمز حيث يمر خُمس إنتاج النفط العالمي، جزءا من منطقة بندر عباس الكبرى التي يقطنها حوالى 650 ألف شخص. كذلك، تضم المنطقة قاعدة رئيسية للبحرية الإيرانية.