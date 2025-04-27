العهد الترامبي الثاني.. 100 حدث في 100 يوم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: شهدت أول 100 يوم من ولاية دونالد ترامب الثانية دوامة من التغيير، ولم يحدث منذ فرانكلين روزفلت أن قاد رئيس جديد هذا الكم من التحولات بهذه السرعة. في الواقع، ربما يكون ترامب قد تفوق على روزفلت في أول 100 يوم من ولايته، رغم أن سلفه تولى منصبه وهو يواجه كسادًا كبيرًا.

يستغرق معظم الرؤساء شهورًا، بل سنوات، لإحداث فرق في الحياة اليومية للأميركيين، ناهيك عن بقية سكان هذا الكوكب. لكن هذه المرة، أدى استخدام ترامب غير المسبوق للصلاحيات التنفيذية إلى تقليص القوى العاملة الفيدرالية، وحظر برامج التنوع ، وتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ودفع حلفاء الولايات المتحدة القدامى إلى التفكير في كيفية التعامل مع واقع عالمي جديد، وهنا حصاد 100 يوم وفقاً لصحيفة "يو إس إيه توداي".

نظرة على 100 شيء تغير خلال الأيام المائة الأولى من ولاية ترامب:

1 - شهد مؤشر داو جونز الصناعي تقلبات حادة. فقد هبط بشدة مع الإعلان عن الرسوم الجمركية، وارتفع بشدة مع أنباء تأجيلها لمدة 90 يومًا، ثم ارتفع وانخفض مع عناوين الأخبار التي تتحدث عن تصاعد حرب تجارية عالمية. واجهت الأسواق أسوأ تراجع لها منذ جائحة كورونا، ودخلت سوق السندات في حالة ذعر تاريخية.

2 - انخفض عدد المهاجرين العابرين للحدود الجنوبية للولايات المتحدة بشكل حاد منذ نهاية إدارة بايدن إلى حوالي 8450 في شباط (فبراير) 2025، وهو أول شهر كامل لترامب في منصبه، وهو أدنى مستوى له منذ 25 عامًا على الأقل. في كانون الأول (ديسمبر) 2024، وهو آخر شهر كامل للرئيس جو بايدن في منصبه، أفادت هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عن 47 ألف حالة اعتقال، أي أكثر من خمسة أضعاف.

3 - روبرت ف. كينيدي الابن ، الذي اشتهر بكونه متشككًا في اللقاحات، تولى زمام المبادرة في مجال الصحة الفيدرالية، وقام بحظر بعض ألوان الطعام الاصطناعية ، ووعد بإعداد تقرير بحلول أيلول (سبتمبر) يشرح ارتفاع حالات التوحد.

4 - انخفض عدد عمليات الترحيل التي نفذتها دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بشكل طفيف على الرغم من جهود إدارة ترامب لتسريع وتيرة الترحيل. فقد تم ترحيل أكثر من 12 ألف شخص في شباط (فبراير) 2024، خلال إدارة بايدن، ليصل إلى حوالي 11 ألف شخص في شباك (فبراير) 2025، خلال إدارة ترامب.

5 - البيض أغلى.. استمر متوسط ​​سعر 12 بيضة كبيرة ، والتي أصبحت رمزًا للتضخم خلال الحملة الرئاسية لعام 2024، في الارتفاع وسط أزمة إنفلونزا الطيور، ليصل إلى 6.23 دولارًا في آذار (مارس)، على الرغم من أن أسعار الجملة بدأت في الانخفاض.

6 - توترت العلاقات مع كندا بعد فرض ترامب رسومًا جمركية واقتراحه جعلها الولاية رقم 51. وأصبح الجدل حول رئيس الولايات المتحدة عاملًا رئيسيًا في الانتخابات الكندية التي جرت في 28 نيسان (أبريل).

7 - تمت إعادة تسمية خليج المكسيك إلى خليج أمريكا - على الأقل في المنشورات الرسمية للحكومة الفيدرالية.

8 - أُلغيت برامج التنوع والإنصاف والشمول، المصممة لمعالجة تاريخ العنصرية في البلاد، في جميع وكالات الحكومة الفيدرالية والجيش . كما استهدفت إدارة ترامب برامج التنوع والإنصاف والشمول في شركات المحاماة الخاصة والجامعات الحكومية وغيرها من المؤسسات التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا أو تعتمد على الموافقات الفيدرالية.

9 - أدى راندي فاين وجيمي باترونيس اليمين الدستورية كعضوين جمهوريين جديدين في مجلس النواب الأمريكي، محافظين على مقاعدهم في الانتخابات الخاصة في فلوريدا - لكن بفارق ضئيل عن انتخابات نوفمبر الماضي التي عزاها الديمقراطيون إلى الجدل الذي أثاره ترامب في بداية توليه الرئاسة.

10 - دليل على هذا التوتر: تراجع ترامب عن رفع نجم هجوم الحزب الجمهوري على معاداة السامية في الجامعات لقلقه من عدم قدرة الجمهوريين على الاحتفاظ بمقعدها في مجلس النواب. رُشِّحت النائبة عن نيويورك، إليز ستيفانيك، سفيرةً للأمم المتحدة في 20 كانون الثاني (يناير)، ثم أُلغي ترشيحها في آذار (مارس).

11 - ساحة "حياة السود مهمة" ، وهي امتدادٌ يمتدّ على مبنيين في وسط مدينة واشنطن العاصمة، تُشير إلى البيت الأبيض، وقد فُكّكت وأُعيد طلاءها، في استسلامٍ من حكومة المدينة لترامب. أُنشئت الساحة كرمزٍ للتحدي له خلال ولايته الأولى وسط احتجاجاتٍ على وفاة جورج فلويد.

12 - فازت سوزان كروفورد بمقعدٍ حاسمٍ في المحكمة العليا لولاية ويسكونسن، مع تداعياتٍ محتملةٍ على كل شيءٍ بدءًا من حقوق الإجهاض وصولًا إلى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في هذه الولاية المتأرجحة. أنفق الملياردير إيلون ماسك 25 مليون دولارٍ لصالح خصمها، مما جعله السباق القضائي الأكثر تكلفةً في تاريخ البلاد. وكان ذلك بمثابة دفعةٍ قويةٍ للديمقراطيين بعد خسائر نوفمبر.

13 - أجرى البيت الأبيض إصلاحًا شاملًا لشبكة الصحفيين ، وهي مجموعة صغيرة من الصحفيين الذين يتابعون أخبار الرئيس في أماكن محدودة وأثناء سفره. فقدت وكالة أسوشيتد برس، ثم رويترز وبلومبرغ، مكانتها الدائمة في الشبكة. وأُضيفت إلى الشبكة وسائل إعلام جديدة، بما في ذلك بعض وسائل الإعلام التي تتبنى شعار "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا"، إلى الشبكة.

14 - تم فرض سلسلة متصاعدة من الرسوم الجمركية على الصين، وصلت إلى 145%، بدورها ردت الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأميركية- في حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

15 - تعرضت طيور البطريق والفقمات، وهي الساكن الوحيد لجزر هيرد النائية في القارة القطبية الجنوبية، لرسوم جمركية بنسبة 10% على أي سلع قد تفكر في تصديرها إلى الولايات المتحدة، وتم الترويج لهذا الخبر أميركيا وعالمياً على نطاق واسع في اطار السخرية من بعض قرارات الرئيس الأميركي.

16 - إقالة أعلى مسؤول عسكري في البلاد ، رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون الابن، واستبداله بالجنرال المتقاعد من القوات الجوية دان "رازين" كين.

17 - توفيت فتاتان بسبب الحصبة في تكساس، وهما أول حالتي وفاة بسبب هذا الفيروس شديد العدوى في الولايات المتحدة منذ عقد. لم تكن أيٌّ من الطفلتين قد تلقت التطعيم. في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أبلغت 12 ولاية عن أكثر من 800 حالة إصابة بالحصبة.

18 - كان متوسط ​​نسبة تأييد أداء ترامب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته أعلى بقليل مما كان عليه خلال ولايته الأولى، بلغ 45% مقارنةً بـ 41% في استطلاع غالوب . وقد تخلف عن جميع الرؤساء الآخرين بعد الحرب العالمية الثانية في هذه المرحلة من فترات ولايتهم بنسب مئوية مزدوجة.

19 - انخفضت آراء الناس حول الحزب الديمقراطي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث بلغت نسبة التأييد له 27% في استطلاع للرأي أجرته شبكة إن بي سي.

20 - في نفس الاستطلاع ، كان لدى 39% من الناخبين المسجلين وجهة نظر إيجابية تجاه الحزب الجمهوري.

21 - نال سيناتور نيوجيرسي كوري بوكر إشادة واسعة لصموده وقدرته على التحمل، وذلك بعد إلقائه خطابًا في قاعة مجلس الشيوخ، لم يستقطع فيه أي استراحة للذهاب إلى الحمام، وامتد لأكثر من 25 ساعة، متجاوزًا الرقم القياسي الذي حققه سيناتور ساوث كارولينا ستروم ثورموند. كان بوكر ينتقد سياسات ترامب بشدة، بينما كان ثورموند يُعرقل قانون الحقوق المدنية لعام 1957.

22 - طُرد عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين . وتلقّى عشرات الآلاف عروضًا للتوظيف .

23 - إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم يقود وزارة الكفاءة الحكومية ، التي أحدثت نقلة نوعية في عمل الوكالات الفيدرالية، وأمرت الوزارة بتسريح عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، وحصلت على إمكانية الوصول إلى أنظمة بيانات سرية تحتوي على معلومات عن ملايين المواطنين.

24 - قرر فيفيك راماسوامي ، الملياردير الجمهوري الذي كان شريك ماسك في البداية في مشروع DOGE، الترشح لمنصب حاكم ولاية أوهايو في عام 2026.

25 - انخفضت أرباح تيسلا بنسبة 71٪ في الربع الأول من عام 2025 وسط ردود فعل سلبية تجاه العلامة التجارية وماسك، رئيسها التنفيذي. ولعبت رسوم السيارات دورًا أيضًا. وصرح ماسك بأنه سيقضي وقتًا أطول في تيسلا، ووقتًا أقل مع دوجكوين.

26 - أُنهي العمل بحق المواطنة بالولادة ، المكفول في التعديل الرابع عشر للدستور، بأمر تنفيذي. القضية الآن في المحكمة العليا الأميركية.

27 - تم ترحيل مئات من المشتبه بهم من عصابتي ترين دي أراغوا وMS-13 العنيفة إلى سجن شديد الحراسة سيئ السمعة في السلفادور .

28- أصبحت قضية كيلمار أبريغو غارسيا محور جدلٍ حادٍّ في الجدل الدائر حول ضرورة التزام حملة الإدارة الصارمة على الهجرة بقواعد الإجراءات القانونية الواجبة. رُحِّل من ماريلاند إلى سجن سلفادوري، فيما أقرّ مسؤولون أميركيون بأنه خطأ إداري. وأمرت المحكمة العليا الإدارة بتسهيل عودته. ولا تزال القضية منظورة أمام المحاكم .

29 - وجّه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعوةً من الملك تشارلز الثالث إلى ترامب لزيارة دولة ثانية غير مسبوقة إلى المملكة المتحدة. وقد قبل الرئيس الدعوة على الفور.

30 - ذهب نائب الرئيس جيه دي فانس والسيدة الثانية أوشا فانس إلى غرينلاند لاختبار مدى جدية اقتراح ترامب بتولي إدارتها. لكن الأمور كانت متوترة. لم يثنِ ذلك ترامب، وأعلنت شركة يونايتد إيرلاينز أنها ستصبح شركة الطيران الأمريكية الوحيدة التي تُسيّر رحلات إلى غرينلاند، بدءًا من 14 حزيران (يونيو)، وهو الذكرى التاسعة والسبعين لميلاد الرئيس.

31 - حطم أليكس أوفشكين، لاعب واشنطن كابيتالز، الرقم القياسي المسجل باسم واين جريتزكي لأكبر عدد من الأهداف في دوري الهوكي الوطني. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ، صديق أوفشكين القديم، من بين المهنئين للاعب الروسي.

32 - لم يعد ترامب متهمًا فيدراليًا. وقد أُسقطت التهم الموجهة إليه بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 وسوء التعامل مع وثائق حساسة بناءً على طلب وزارة العدل التابعة لإدارته. وصرح المستشار الخاص جاك سميث في تقريره النهائي بوجود أدلة كافية لإدانة ترامب.

33 - وافق مجلس النواب الأميركي على السماح للأعضاء حديثي الولادة باستخدام "التصويت المزدوج" لتخفيف عبء السفر إلى واشنطن مع المواليد الجدد. وكان رئيس المجلس مايك جونسون قد عارض اقتراحًا مشتركًا بين الحزبين يسمح لهم بالتصويت عن بُعد.

34 - وجّهت المدعية العامة بام بوندي المدعين الفيدراليين بالسعي إلى إنزال عقوبة الإعدام باللويجي مانجيوني، المتهم بقتل الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد هيلث كير، برايان تومسون. وكانت إدارة بايدن قد فرضت وقفًا مؤقتًا على عقوبة الإعدام الفيدرالية لدراسة كيفية تنفيذ عمليات الإعدام.

35 - وافقت جامعة كولومبيا على تنازلات كبيرة بعد أن هددت إدارة ترامب بإلغاء 400 مليون دولار من التمويل الفيدرالي وسط شكاوى بشأن معاداة السامية. وأعلنت الجامعة أنها ستشدد قواعد الاحتجاجات وستُعيّن نائبًا أول لرئيس الجامعة للإشراف على قسم دراسات الشرق الأوسط.

36 - رفضت جامعة هارفارد مطالب ترامب. وأعلنت الإدارة أنها ستجمّد أكثر من ملياري دولار من التمويل الفيدرالي، وقال الرئيس إن الجامعة يجب أن تفقد إعفاءها الضريبي. ثم رفعت هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، متهمةً إياها بتهديد استقلالها الأكاديمي.

37 - كانت شركة بول، وايس، ريفكيند، وارتون، وغاريسون، أول شركة محاماة من بين عدة شركات محاماة مرموقة تبرم صفقة لتجنب العقوبات التي هدد بها ترامب. وفي المجمل، وافقت الشركات على تقديم خدمات قانونية مجانية بقيمة مليار دولار تقريبًا للمشاريع التي تدعمها الشركة وترامب.

38 - رفضت شركة بيركنز كوي، التي مثّلت حملة هيلاري كلينتون الرئاسية لعام 2016، مطالب ترامب، وكذلك فعلت شركتا جينر آند بلوك وويلمر هيل. ودعاواهم القضائية منظورة أمام المحاكم.

39 - خُفِّفت القيود البيئية على إنتاج الفحم ، كجزء من أولوية ترامب لزيادة إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة. وكان شعاره في تجمعاته الانتخابية: "احفروا، يا شباب، احفروا".

40 - تم السماح بقطع الأشجار في أكثر من نصف الغابات الوطنية، وتم فتح الأراضي الفيدرالية في نيفادا ونيو مكسيكو لاستخراج المعادن النادرة، مما يعكس الحظر الذي فرضه بايدن خلال الأسابيع الأخيرة من إدارته.

41 - فُتحت محمية شاسعة في المحيط الهادئ، على بُعد 750 ميلاً غرب هاواي، للصيد التجاري . أنشأ الرئيس جورج دبليو بوش المحمية، التي تضم جزراً مرجانية وسلاحف بحرية مهددة بالانقراض، ثم وسّعها الرئيس باراك أوباما لتبلغ مساحتها قرابة 500 ألف ميل مربع.

42 - بدأت الولايات المتحدة وإيران مفاوضات في عُمان بشأن البرنامج النووي لطهران، وهي أول محادثات مباشرة منذ عقد من الزمان.

43 - زاد خبراء الاقتصاد من احتمالات حدوث ركود اقتصادي في أعقاب حرب ترامب التجارية. وقد رفع استطلاع للرأي أجراه خبراء الاقتصاد في آذار (مارس) احتمال حدوث ركود عالمي هذا العام إلى 47%، مقابل 25% في شباط (فبراير).

44 - انخفضت ثقة المستهلكين إلى 50.8% في نيسان (أبريل) من 71.7% في كانون الثاني (يناير).

45 - تراجع الدولار ، حيث هبط إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر في نيسان (أبريل) وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

46 - الأميركيون أقل استياءً من مسار البلاد مما كانوا عليه عندما تولى ترامب منصبه. في كانون الثاني (يناير)، بلغت نسبة الاستياء لدى من شملهم استطلاع غالوب 77% مقابل 20%، أي ما يقارب 4-1. وفي آذار (مارس)، بلغت نسبة الاستياء 62% مقابل 37%، أي أقل من 2-1.

47- تم فصل معظم الموظفين وإلغاء معظم العقود في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية . ونُقلت وكالة المساعدات الخارجية رسميًا إلى وزارة الخارجية.

48 - تم تفكيك وزارة التعليم إلى حد كبير، وتم فصل حوالي نصف موظفيها.

49 - تعثرت جهود وقف إطلاق النار في غزة بعد أن أقامت إسرائيل "منطقة أمنية" واسعة، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين.

50 - أشاد رئيس حلف شمال الأطلسي (ناتو) بمطالبات ترامب التي أدت إلى "زيادة مذهلة" في الإنفاق الدفاعي من قبل الدول الأوروبية.

51 - أعلنت شركة إنفيديا أنها تخطط لبناء خوادم الذكاء الاصطناعي بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، وهو ما يُنظر إليه على أنه انتصار للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في نقل التصنيع إلى الولايات المتحدة.

52 - أعلنت شركة الأدوية السويسرية نوفارتيس عن خطط لبناء مصانع لتصنيع الأدوية في الولايات المتحدة، وهو أحد أهداف نظام التعريفات الجمركية الذي فرضه ترامب.

53 - علّقت الصين صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، وهي مواد أساسية في صناعة السيارات والطائرات والروبوتات والصواريخ وأشباه الموصلات. وجاءت هذه الخطوة ردًا على رسوم ترامب الجمركية.

54 - تم تخفيف القيود الفيدرالية المفروضة على كمية المياه التي يمكن أن تتدفق من رؤوس الدش بموجب أمر تنفيذي رئاسي، وهو ما تناول مصدر إزعاج قديم لترامب.

55- رشّح النائب داريل عيسى، الجمهوري من كاليفورنيا ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ترامب لجائزة نوبل للسلام تقديرًا لجهوده في الشرق الأوسط. ويُعلن عن الفائز عادةً في تشرين الأول (أكتوبر).

56 - أصبحت ولاية يوتا أول ولاية تحظر الفلورايد في مياه الشرب العامة، وهو الإجراء الذي عارضه العديد من أطباء الأسنان والمنظمات الطبية ولكن أشاد به وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت ف. كينيدي الابن وآخرون يشككون في سلامته.

57 - تأخرت الطلبات المسبقة لجهاز سويتش 2، جهاز ألعاب الفيديو الجديد من نينتندو، الذي كان من المقرر إطلاقه في 9 نيسان (أبريل)، لمدة أسبوعين تقريبًا بعد أن أعلن ترامب عن رسوم جمركية، بما في ذلك على فيتنام، حيث يُصنع الجهاز. وأعلنت الشركة أن سعر الجهاز سيبقى عند 499.99 دولارًا أمريكيًا، مع تعديل أسعار الملحقات.

58 - أضافت أمازون إعادة عرض لبرنامج "المتدرب"، برنامج تلفزيون الواقع من بطولة دونالد ترامب ، إلى خدمة البث برايم فيديو. استمر العرض من عام 2004 إلى عام 2017.

59 - أفاد موقع thebump.com أن اسم الطفل الأكثر شعبية في عام 2025 هو كاي - والذي يصادف أنه اسم حفيد ترامب الأكبر.

60 - أفاد موقع أكيو ويذر أن عدد الأعاصير في الولايات المتحدة ارتفع إلى ما يقارب ضعف المتوسط ​​التاريخي. وقد تم الإبلاغ عن أكثر من 470 إعصارًا بحلول أوائل نيسان (أبريل)، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصًا وتسبب في أضرار وخسائر اقتصادية بمليارات الدولارات.

61 - انخفض عدد المسافرين الأجانب الوافدين إلى الولايات المتحدة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 بنحو 4.4% ، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024. وفي مقارنة أجريت في شهر مارس على أساس سنوي، حسب المكتب الوطني للسفر والسياحة أن الانخفاض تضاعف إلى ما يقرب من 10%.

62 - تم إلغاء مشاركة الممثلة الكوميدية أمبر روفين كمقدمة لحفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض في أبريل حيث قال قادة المنظمة الصحفية إنها تعيد تصور الحدث السنوي في واشنطن العاصمة.

63 - تم بعد ذلك تعيين الممثلة الكوميدية أمبر روفين لتكون الفنانة في حفل PEN America في مدينة نيويورك في شهر آيار (مايو).

64 - أصبح ترامب أول رئيس يحضر مباراة السوبر بول وهو في منصبه. هزم فريق فيلادلفيا إيجلز فريق كانساس سيتي تشيفز بنتيجة 40-22 في ملعب السوبر دوم في نيو أورلينز.

65 - أصبح ترامب أول رئيس في السلطة يشارك في سباق دايتونا 500 أكثر من مرة. كما حضر سباق ناسكار في ولايته الأولى. وحضره الرئيس جورج دبليو بوش مرة واحدة خلال فترة ولايته.

66 - حضر ترامب بطولة المصارعة الجامعية الوطنية في فيلادلفيا. وكان قد حضر بطولة تولسا عام 2023، عندما كان خارج منصبه.

67 - حضر ترامب فعاليات بطولة القتال النهائي في نيويورك وميامي . وخلال ولايته الأولى، أصبح أول رئيس يحضر مباراة في بطولة القتال النهائي .

68 - سعى حكام الولايات الديمقراطيون إلى إيجاد نقاط اتفاق مع ترامب، على عكس ما كان عليه الحال في ولايته الأولى. خلال اجتماع في المكتب البيضاوي لمناقشة حماية البحيرات العظمى وقضايا أخرى تخص الولاية، وصف ترامب حاكمة ميشيغان، غريتشن ويتمر، بأنها "شخصية رائعة". وكان قد وصفها سابقًا بـ "تلك المرأة من ميشيغان".

69 - صعّد حكام الولايات الديمقراطيون من مواجهاتهم مع ترامب، بمن فيهم عدد ممن يفكرون في الترشح للرئاسة عام 2028. ودعا حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس عام 2024، قادة الحزب إلى "التحرك، حتى ويتمر بدت أقل حماسًا لاحتضانها في المكتب البيضاوي، حيث رفعت في إحدى المرات مجلدات لإخفاء وجهها عن مصوري الأخبار.

70 - عرض ترامب على الصحفيين نموذجًا مجسمًا لـ"البطاقة الذهبية" المُغلّفة، وهي تأشيرة خاصة تُمكّن المهاجرين من شراء وضع قانوني في الولايات المتحدة مقابل 5 ملايين دولار لكل تأشيرة. وظهر على البطاقة وجه ترامب، وتمثال الحرية، ونسر أصلع، وعبارة "بطاقة ترامب".

71 - عادت رياضة الغولف الرئاسية. أمضى ترامب 24 يومًا على الأقل في ملعب الغولف بين يوم التنصيب و19 نيسان (أبريل). لعب ترامب ثلاث جولات غولف في نهاية الأسبوع بعد إعلانه عن رسوم جمركية كبيرة على عدد من الدول، محققًا بطولةً للأندية في ظل تراجع حاد في الأسواق المالية. آنذاك ، لعب الرئيس جو بايدن الغولف مرة واحدة خلال أول 100 يوم من ولايته.

72 - أقامت رابطة LIV للغولف، المدعومة من السعودية، أول بطولة محلية لها هذا العام في نادي ترامب الوطني دورال للجولف في ميامي. وتناول الرئيس العشاء مع لاعبي LIV، وحضر أفراد عائلته البطولة. وتحرص المملكة العربية السعودية، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، على التأثير في السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة. ويحرص ترامب على استضافة لاعبي جولف محترفين في نواديه، بعد أن تجاهلته جولة PGA سابقًا.

73 - عادت بالم بيتش لتحتل مكانةً بارزةً بين عواصم العالم كمركز قوةٍ رئيسي. منذ عودته إلى الرئاسة، يغادر ترامب البيت الأبيض بانتظام يوم الجمعة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في مار-أ-لاغو، ناديه الخاص في جنوب فلوريدا. وقد رفع ترامب رسوم عضوية النادي العام الماضي إلى مليون دولار. يعتبر منتجع مار إيه لاغو، الذي تم بناؤه في عشرينيات القرن العشرين، ناديًا حصريًا في بالم بيتش ومقر إقامة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

74 - مُنعت الطالبات الرياضيات المتحولات جنسيًا من ممارسة الرياضات النسائية. وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا في البيت الأبيض محاطًا بفتيات صغيرات يرتدين قمصانًا رياضية.

75- عاد قانون سموت-هاولي إلى الواجهة. يُذكر قانون التعريفات الجمركية لعام 1930، الذي ذُكر اسمه في مشهد شهير من فيلم "يوم عطلة فيريس بيولر" عام 1986، كجزء من الجدل السياسي حول تعريفات ترامب. يُحذر السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، راند بول، من أن قانون سموت-هاولي، المُلام على تفاقم الكساد الكبير، قد أدى إلى مذبحة سياسية للحزب الجمهوري أبعدته عن السلطة لستة عقود.

76 - العملات المشفرة هي المسيطرة! وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا للترويج للعملات المشفرة، ونظّم فعاليةً مع رواد هذه العملات في البيت الأبيض. حتى أن الرئيس يمتلك شركته الخاصة في مجال العملات المشفرة. لكن بيتكوين، العملة المشفرة الأكثر شيوعًا، فقدت 14% من قيمتها بين يوم التنصيب و21 نيسان (أبريل).

77 - ارتفعت أسعار الذهب فوق 3300 دولار للأوقية للمرة الأولى مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة وسط اضطرابات في أسواق الأسهم.

78- تتوسع مصالح ترامب التجارية. أطلق الرئيس عملة "ميم"، وهي نوع من العملات المشفرة، قبل توليه منصبه بفترة وجيزة، وارتفعت قيمتها بشكل كبير. ثم انخفضت قيمتها منذ ذلك الحين، لكن قيمتها السوقية لا تزال تبلغ 1.6 مليار دولار .

79- قد يكون وجه ترامب على جبل راشمور ، بالإضافة إلى ورقة نقدية جديدة مقترحة بقيمة 250 دولارًا . وقد اقترح المشرعون الجمهوريون هاتين الفكرتين في تشريعات قُدّمت إلى مجلس النواب هذا العام.

80 - أُعيد تسمية قاعدة فورت براغ، التي كانت قد أُعيدت تسميتها إلى فورت ليبرتي خلال إدارة بايدن، إلى فورت براغ . كان فورت براغ الأصلي يُكرّم جنرالًا كونفدراليًا؛ صرّح وزير الدفاع بيت هيغسيث بأن فورت براغ الجديد يُكرّم بطلًا من أبطال الحرب العالمية الثانية. وكان القانون يمنعه من تسميتها باسم شخص خدم في الكونفدرالية.

81 - نقل وكالة ناسا إلى أوهايو؟ وزارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD) إلى هيوستن؟ كان أمام مسؤولي الولايات والمسؤولين المحليين حتى 14 نيسان (أبريل) للتنافس على نقل الوكالات الفيدرالية بعيدًا عن واشنطن وعبر البلاد. القرارات معلقة.

82 - تقوم الحكومة الفيدرالية بتجميع سجلات شخصية ضخمة لأفراد أميركيين، كانت تُحفظ بشكل منفصل في إدارة الضمان الاجتماعي ووزارة الخزانة وجهات أخرى. وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا لاتخاذ هذه الخطوة، التي اقترحها ماسك وDOGE، على الرغم من المخاوف المتعلقة بالخصوصية والأمن.

83 - أقال ترامب مجلس إدارة مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية في واشنطن العاصمة، وعيّن نفسه رئيسًا له. وأعلنت الإدارة الجديدة أن الإضاءة الخارجية للمبنى ستُستخدم فيها الألوان الأحمر والأبيض والأزرق بشكل دائم. وألغت مسرحية "هاميلتون" الشهيرة على مسرح برودواي عرضها المرتقب. وقال الرئيس: "لم أحب "هاميلتون" قط".

84 - أُبلغت الولايات بأنها لم تعد قادرة على استخدام تمويل برنامج Medicaid لدفع تكاليف الرعاية التي تؤكد النوع الاجتماعي للقاصرين.

85 - أُزيلت من مكتبة الأكاديمية البحرية الأميركية كتبٌ قال مسؤولون إنها تنتهك حظر إدارة ترامب على التنوع والإنصاف والشمول، من بينها كتاب "أعرف لماذا يُغرّد الطائر الحبيس" لمايا أنجيلو. وبقي على الرفوف كتاب "كفاحي" لأدولف هتلر.

86- المصاصات الورقية؟ انتهى عهدها. المصاصات البلاستيكية؟ عادت . كان بايدن قد أمر الحكومة الفيدرالية العام الماضي بالتوقف تدريجيًا عن شراء المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، بحلول عام ٢٠٣٥. وبعد أسابيع من تنصيبه، أمر ترامب الحكومة الفيدرالية بالتوقف عن شراء المصاصات الورقية.

87 - عُلّقت الملاحقات الفيدرالية لانتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية. وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا ينص على أن ملاحقات الرشوة تضرّ بالشركات الأميركية التي تسعى إلى المنافسة في الخارج. وكان من بين المدانين بول مانافورت، رئيس حملة ترامب الانتخابية عام 2016. وقد عفا عنه ترامب في الأيام الأخيرة من ولايته الأولى.

88 - تم تقليص تمويل إذاعة صوت أمريكا . واتهمها ترامب بأنها صوت "دعاية متطرفة". ومحاولته لفصل موظفيها قيد المحاكم.

89 - تجنبت تيك توك الاستبعاد التام - أي الموعد النهائي الذي فرضه الكونغرس لفصل التطبيق الشهير عن مالكه الصيني أو حظره في الولايات المتحدة. يحاول ترامب التوصل إلى اتفاق، إلا أن هذه الجهود أصبحت متشابكة مع الحرب التجارية .

91 - عاد ترامب حصرياً إلى منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" ليعلن عن جميع إجراءات إدارته. على سبيل المثال تعليقه (ايقافه) الكبير لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية المتبادلة؟ أُعلن عنه لأول مرة على منصة "تروث سوشيال".

92 - المؤتمر الصحفي الرئاسي يُبعث من جديد. تلقى ترامب أسئلة من وسائل الإعلام أثناء توقيعه الأوامر التنفيذية في أول يوم له في منصبه. ولم يتوقف عن الحديث منذ ذلك الحين. ظلّ تواجده الإعلامي مستمرًا، ويتجلّى في جميع الأشكال، بما في ذلك خلال فعاليات المكتب البيضاوي، واجتماعاته مع قادة العالم، وعلى متن طائرة الرئاسة، وفي المؤتمرات الصحفية الفعلية. يُشكّل هذا تناقضًا كبيرًا مع بايدن، الذي كان مُرتّبًا بدقة، وكان تواجده الإعلامي محدودًا.

93 - تبدو الدبلوماسية الأميركية مختلفة تمامًا. اسألوا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي . وجّه ترامب انتقادات لاذعة لزيلينسكي في المكتب البيضاوي، ثم طلب منه مغادرة البيت الأبيض، في لحظة صادمة في تاريخ العلاقات الخارجية الأميركية.

94 - قد تلوح في الأفق مفاوضات ثنائية بين أوكرانيا وروسيا . لم يُحسم النزاع بين الطرفين في يوم واحد، كما وعد ترامب خلال حملته الانتخابية، لكن الإدارة سعت جاهدةً لتحقيق تقدم أو هددت بـ"المضي قدمًا".

95 - رُفعت عشرات الدعاوى القضائية لعرقلة إجراءات الإدارة، مؤقتًا على الأقل، وفقًا لمتتبع لوفير . ويُعدّ هذا استخدامًا قياسيًا للنظام القضائي كملجأ من قِبل الولايات والنقابات والجماعات الناشطة والأفراد.

96 - أصبح السيناتور المستقل عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز أبرز سياسي على الإطلاق يلقي خطابًا على خشبة المسرح في مهرجان كوتشيلا ، وربما يكون الأكبر سنًا، بعمر 83 عامًا. وقد استقطب هو والنائبة الديمقراطية عن نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز حشودًا غفيرة من جميع أنحاء البلاد بجولتهما "المناهضة للأوليغارشية".

97 - انتقد الرؤساء الديمقراطيون السابقون بيل كلينتون وباراك أوباما وجو بايدن الرئيس ترامب، على نحوٍ يتعارض مع التقليد السائد . ألقى بايدن، الذي اختفى عن الأنظار إلى حدٍ كبير بعد تنصيب ترامب، خطابًا في شيكاغو في 15 نيسان (ابريل)، متهمًا خليفته بـ"الهجوم" على إدارة الضمان الاجتماعي.

98- إضافة إلى أراضي البيت الأبيض: هناك أعمدة أعلام (سارية العلم) بارتفاع 100 قدم لعرض العلم الأمريكي الذي أعلن ترامب أنه سيثبته على الحديقة الشمالية والحديقة الجنوبية.

99 - اتسم موقف ترامب من غزة بالغموض والتناقضات، فقد قالها دون مواربة أن أميركا سوف تحصل على ملكية قطاع غزة لإعادة اعماره وجعله ريفيرا الشرق، ثم عاد وقال إن ذلك سوف يحدث بواسطة شركات، وتراجع عن ذلك انتظاراً للخطة العربية لإعادة اعمار غزة، وعاد مجدداً وتحدث عن ضرورة تهجير أهالي غزة إلى دور مجاورة، وتحديداً الأردن ومصر، وهو الأمر الذي رفضته القاهرة وعمان.

100 - ألمح ترامب إلى احتمال ترشحه لولاية ثالثة ، رغم أن التعديل الرابع عشر للدستور يمنعه، والمفارقة أنه يتم بيع قبعات "ترامب 2028" بسعر 50 دولارًا. وقد شجع ترامب هذه التكهنات بل أشعلها، ولكن، هل يعني ذلك حقًا؟