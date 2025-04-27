شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد الشاذلى يزور صدى البلد ضمن جولاتة لانتخابات نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

زار الزميل محمد السيد الشاذلى، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين (تحت 15 سنة) صدى البلد فى إطار جولاته لانتخابات نقابة الصحفيين.

وعبر محمد السيد الشاذلى عن سعادتة بجولته بين الإخوة والزملاء الأعزاء في صدى البلد وبالحوار الودّي معهم.

وقال محمد السيد الشاذلى، خلال عرض برنامجه إنه خاض التجربة سابقًا، ويفعلها مرّة ثانية عن إيمان عميق بأن الفوز بشرف تمثيل الجمعية العمومية يستحق المحاولة، وعلى قناعة تامة بأن العمل النقابى فى حاجة دائمة للتطوير الدؤوب وضخ دماء جديدة.

وأضاف محمد السيد الشاذلى، أن تجربته فى الانتخابات الماضية كان لها كواليس سعيد بها جدا، مشيرا إلى أنه تم الدفع به من قبل زملائه الصحفيين للترشح فى انتخابات التجديد النصفى، بإيمان منهم أنه على علم بكافة الدهاليز داخل 4 عبد الخالق ثروت وأنه على علم بكافة الأمور الخاصة بالعمل النقابى.



وتابع محمد السيد الشاذلى: "خوضت الانتخابات الدورة الماضية، وشوفت مشهد سعيد به جدا وهو مشهد حب الزملاء، وأنا شايف أن هذا المشهد وهو حب الزملاء شيء كافى بالنسبة لى لأنى كنت صادق مع الزملاء ولم أخدعهم فى حديثى خلال خوضى انتخابات التجديد النصفى".

وأكد محمد السيد الشاذلى، أنه لا ينتمى لأى تيار ولا أى قائمة معينة، مضيفا أنه فوجئ فى الدورة الماضية بعد الانتخابات بحديث بعض الزملاء بأن محمد السيد كان على قائمة ما، متابعا :" ردى كان واضح على جميع الزملاء وهو أن كل الزملاء المرشحين زملاء أفاضل وأننى لا أنتمى لأى قائمة وأننى كنت أسير فى جولاتى بمفردى وأن جولاتى الانتخابية كانت واضحة للجميع وأن هدفى الأول والأخير هو الجميعة العمومية لنقابة الصحفيين".



وأشار محمد السيد الشاذلى، إلى أن قضية الأجور هى القضية الأهم والقضية رقم 1 بالنسبة للزملاء الصحفيين، لافتا إلى أن هناك الكثير من الزملاء يعملون فى موقع واثنين وثلاثة من أجل تحسين دخلهم، مؤكدا أن دور نقابة الصحفيين فى هذا الأمر هو الدخول فى التفاوض مع المؤسسات الصحفية من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور والدخل فى تفاوض مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من أجل تفعيل نص المادة الموجودة فى اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتى تنص على إصدار لائحة أجور موحدة للصحفيين وإصدار نموذج عقد عمل استرشادى موحد للصحفيين.



وتساءل محمد السيد الشاذلى قائلا: "هل نقابة الصحفيين قادرة على فرض أجر معين على المؤسسات الصحفية؟، مضيفا: "بالقطع لا، ولكن دورى كنقابة هو دور تفاوضى، التفاوض مع المؤسسات الصحفية والتفاوض مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتفعيل نص المادة الخاصة بإصدار لائحة أجور موحدة للصحفيين.



وأردف محمد السيد الشاذلى، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، أنه يجب الدخول فى تفاوض فيما بعد الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن الصحفيين فى حاجة دائمة للعمل على تطوير أنفسهم والتثقيف، وبالتالى فإن هذا الأجر لم يكف الصحفيين لتنمية وتطوير قدراتهم.



وشدد محمد السيد الشاذلى، على ضرورة أن يكون على رأس أولويات مجلس نقابة الصحفيين فى دورته القادمة الدخول فى تفاوض مع الحكومة من أجل أن يكون هناك زيادة سنوية بنسب محددة فى بدل التدريب والتكنولوجيا، مشددا على ضرورة عدم ربط زيادة بدل التكنولوجيا بفترة الانتخابات.



ولفت محمد السيد الشاذلى، إلى أننا نعانى فى الفترة الأخيرة من ظاهرة منتحلى الصفة، مشددا على ضرورة التصدى لتلك الظاهرة من خلال التحركات الجادة، وعدم الاقتصار فقط على إصدار بيان أو التقديم ببلاغ فقط، ولكن الأمر يحتاج إلى لقاءات دورية مع المسئولين، لقاء مع مجلس الوزراء ووزير الداخلية والوزارء والجهات المعنية والمحافظين من اجل التصدى لتلك الظاهرة.

ونوه محمد السيد الشاذلى، إلى أن كان على رأس أفكاره فى الدورة الماضية، "ابلكيشن" خاص بنقابة الصحفيين، لافتا إلى أن مجلس نقابة الصحفيين اتخذ خطوات جادة بشأن الأبلكيشن، ولكن لديه تصور متكامل بشأن الأبلكيشن بحيث نستطيع أن نقدم الخدمات النقابية من خلاله وأيضا نستطيع من خلاله إدخال موارد لنقابة الصحفيين، مضيفا أنه طالب بعودة المؤتمر العام لنقابة الصحفيين مرة أخرى، لأن المؤتمر العام فرصة سانحة للجلوس على مائدة واحدة لمناقشة أبرز المشاكل والتحديات التى تواجه مهنة الصحافة.

وأكد محمد السيد الشاذلى، أننا نحتاج لاستيفاء حقوقنا القائمة بموجب القانون، وإلى النص على حقوق تُناسب المُستجدّات، لا سيّما تربُّح المنصات الرقمية الكُبرى ومواقع التواصل الاجتماعى من المحتوى وجهود الصحفيين، مضيفا :"وهو ما يُمكن العمل عليه من زاوية تشريعية تُقرّ رسومًا لقاء هذا الاستغلال، بجانب ما يُمكن النظر فيه من موارد إضافية عبر المؤسسات والشركات وصُنّاع المحتوى، وكل من يستعيرون جهد الصحفيين لتحقيق منافع دون أن يُسدّدوا عنها أى مقابل".

وأشار إلى مشروع لتأهيل وتدريب الصحفيين لصناعة المحتوى لكى يصبحوا جزءا من عملية صناعة المحتوى على الانترنت، والبحث عن سبل تشريعية لمواجهة استغلال مجهود الصحفيين من جانب المؤثرين وصناع المحتوى دون استفادة الصحفيين.

وذكر محمد السيد الشاذلى أن خدمة الزملاء واجب لا يصح معه إبراء الذمّة، ولا يسقط بمُجرّد النقد أو اقتراح الحلول؛ بل يستلزم شراكة جادة حقيقية، وشجاعة فى التقدّم طالما تستشعر فى نفسك القدرة، وشجاعة أكبر منها فى مساءلة الآخرين، وفى مساءلة النفس أيضًا، مؤكدا أنه فى المرّة السابقة قدّم أفكارًا عديدة، استُجيب لبعضها فى الفاصل بين دورتى الانتخابات، وتحقق جزء منها بشكل جيد، وأجزاء لم تكتمل بالصورة المثالية.