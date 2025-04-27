شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف مؤتمر الجمعية العامة للمجلس العالمي للمطارات لـ2027 بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

في إنجاز جديد يعكس الثقة الدولية في قدرات مصر التنظيمية وريادتها في مجال الطيران المدني، وقّعت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية اتفاقية رسمية مع المجلس العالمي للمطارات (ACI World) لاستضافة الجمعية العامة السنوية للمجلس (ACI World WAGA) لعام 2027 في مدينة شرم الشيخ.

وجاءت توقيع هذه الاتفاقية ضمن رؤية وزارة الطيران المدني لوضع مصر على خريطة الأحداث الدولية المتعلقة بالطيران المدني وتبادل الخبرات الدولية للنهوض بقطاع الطيران وفق أعلى المعايير العالمية واستراتيجية الشركة القابضة لتحقيق هذه الرؤية، حيث نجحت الشركة على مدى الشهور الماضية وبعد مناقشات حثيثة مع المجلس العالمي للمطارات بالفوز باستضافة هذا الحدث العالمي.

وشهد التوقيع على الاتفاقية السيد جاستن إيراباتشي، المدير العام للمجلس العالمي للمطارات (ACI World)، و قام بالتوقيع علي التونسي سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا، والمهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ممثلاً عن المطارات المصرية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

وتعد الجمعية العامة السنوية للمجلس العالمي للمطارات (WAGA – World Annual General Assembly) الحدث الأبرز على مستوى العالم في مجال المطارات، حيث يجتمع أعضاء مجالس المطارات العالمية (أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أوروبا، آسيا، أفريقيا) لمناقشة الاستراتيجيات العامة للمطارات على مستوى العالم وسبل التعاون وتبادل الخبرات، ويجتمع تحت مظلة الجمعية نخبة من قادة الصناعة، وصنّاع القرار، وخبراء الطيران من مختلف أنحاء العالم. وتتضمن الفعالية جلسات عامة ومنتديات رفيعة المستوى، بالإضافة إلى معرض دولي يعرض أحدث ما توصلت إليه تقنيات الطيران والمطارات.

واستضافت مدينة مراكش المغربية نسخة عام 2022، تلتها مدينة برشلونة في 2023، ثم الرياض في 2024، فيما تستعد تورونتو الكندية لاستضافة نسخة 2025، ما يعكس الطبيعة العالمية والديناميكية لهذه الفعالية الرائدة.

من جانبه، أكد المهندس أيمن فوزي عرب أن اختيار مصر لاستضافة WAGA يؤكد مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي لصناعة الطيران، مشيرًا إلى أن مدينة شرم الشيخ ستوفر بيئة مثالية لهذا الحدث العالمي من حيث البنية التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي المتميز، والخبرة التنظيمية.

وأوضح أن استضافة هذا الحدث ستسهم في تعزيز مكانة مصر على خارطة المؤتمرات العالمية، وتدعم جهودها نحو استقطاب الاستثمارات، وتبادل الخبرات، والترويج للفرص السياحية والاقتصادية التي توفرها البلاد، بما يتماشى مع رؤية مصر الشاملة للتطوير والتنمية.