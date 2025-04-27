شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب تعلن عزمها تشديد العقوبات على جرائم المراهنات والابتزاز الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عزم اللجنة مناقشة تعديلات قانون تقنية المعلومات المعروف اعلاميا بجرائم الانترنت، الجلسات القادمة، وذلك لتشديد العقوبة علي بعض الجرائم التي لم يشملها القانون وعلى رأسها جرائم المراهنات بالإضافة إلي الابتزاز الإلكتروني .

وقال بدوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين إن جرائم المراهنات زادت بشكل كبير، وقد رصدت زيادة في جرائم النصب الإلكتروني من خلال منصات المراهنات الإلكترونية والتي يدعي أصحابها بان عملهم قانون، ويعملون وفق القانون ويدعون كذباً بانهم يعملون تحت مظلة قانونية غير حقيقية .

وأضاف رئيس اتصالات النواب أن المحاضر التي تم تحريرها بخصوص النصب الإلكتروني وصلت لمبالغ كبيرة جداً ما يقارب مليار جنيه، تم سرقتها بالنصب من جيوب المصريين، عن طريق عملاء بشبكات عنقودية مقابل بونص لعدد من الاشخاص ، هذا بخلاف الأشخاص الذين لم يتقدموا ببلاغات .

ولفت بدوي إلي المناقشات والتعديلات تشمل التشديد في مواد الابتزاز الإلكتروني بعد ازدياد هذة النسب حسب المحاضر في الإدارة العامة لتكنولوجيا، مشدداً بأننا اقسمنا علي الحفاظ علي الوطن وإننا نعمل علي حمايه المجتمع والمواطنين وأن اللجنه ستقوم بدورها في الحفاظ علي السلم الاجتماعي خاصة ان التطور التكنولوجي له ايجابياته وسلبياته والتي علي رأسها التشكيلات العصابية التي تستهدف الوطن .