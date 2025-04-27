شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: تكلفة رغيف الخبز 152 قرشا.. الدولة تتحمل 132 قرشا عن كل رغيف والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والمشرف على جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن تكلفة رغيف الخبز على الدولة 152 قرشا، يحصل عليه المواطن بـ20 قرشا، وتتحمل الدولة 132 قرشا دعم عن كل رغيف خبز.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات التابعة لها، قطاع الحماية الاجتماعية (الديوان العام)، الهيئة العامة للسلع التموينية، جهاز تنمية التجارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك، مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ومديريات التموين.

وتابع نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والمشرف على جهاز تنمية التجارة الداخلية،:" لدينا اكتفاء ذاتى من السكر، وتم التعامل مع البيض بمبدأ العرض الطلب، وشهدت الأسعار انخفاض ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، كما أنه لا يوجد شكوى من نقص الدقيق للمخابز.