شكرا لقرائتكم خبر عن خالد البلشى: كل مؤسسات الدولة تعاونت مع النقابة بعد يوم من انتخابي نقيبا والان مع تفاصيل الخبر

أكد خالد البلشى نقيب الصحفيين والمرشح لنفس المنصب في انتخابات التجديد النصفي، أنه عند ترشحه للانتخابات الماضية سادت حالة من التوجس والقلق من احتمال دفعه بالنقابة نحو صدام مع مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال جولته في الخليج 365 قبل أيام قليل من انتخابات نقابة الصحفيين.

وأضاف البلشى أنه في اليوم التالي لانتخابه نقيباً للصحفيين شهدت النقابة انفتاحاً غير مسبوق حيث فتحت جميع أبواب مؤسسات الدولة، وتحقق تعاون مثمر، أسفر عن خطوات مهمة لصالح المهنة والجماعة الصحفية.

وتابع نقيب الصحفيين: "أدرك الجميع أن الجمعية العمومية عبرت عن إرادتها ورفضت حالة الجمود التي كانت تعيشها النقابة، وأتطلع إلى حصول جميع الصحفيين على الخدمات، وأقدر كل من يقدم خدمة، غير أن الخدمات الحقيقية والدائمة لا تأتي إلا بقوة الجمعية العمومية وإرادتها".



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