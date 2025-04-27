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روسيا: العمل على تسوية الأزمة الأوكرانية مستمر

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روسيا: العمل على تسوية الأزمة الأوكرانية مستمر

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الأحد، أن العمل على حل الأزمة في أوكرانيا مستمر، لكن لا يمكن إجراؤه بشكل علني.
وقال بيسكوف، في مقابلة صحفية "العمل مستمر... لا يمكن تنفيذ العمل في شكل علني، بل يمكن تنفيذه فقط في صيغة سرية (غير معلنة)"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
وأوضح بيسكوف أن فهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب للوضع المحيط بالصراع في أوكرانيا يتوافق إلى حد كبير مع موقف روسيا.
ونوه بيسكوف إلى أن "هناك العديد من العناصر التي تتطابق تماما".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، يسعى ترامب إلى وضع حد للأزمة الحالية المستمرة من فبراير 2022. وبدأت الولايات المتحدة مفاوضات منفصلة مع روسيا وأوكرانيا. كما أرسل ترامب مبعوثه ستيف ويتكوف إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرات عدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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