شكرا لقرائتكم خبر عن كندا.. مقتل 9 أشخاص عقب دهس سيارة حشدًا في مهرجان بمدينة فانكوفر والان نبدء بالتفاصيل

حادث دهس في كندا

رئيس الوزراء الكندي

الدمام - شريف احمد - لقي تسعة أشخاص حتفهم عندما دهست سيارة حشدا في مهرجان فلبيني في مدينة فانكوفر بغرب كندا، طبقا لما ذكرته الشرطة.وكتبت شرطة فانكوفر على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "حتى الآن، يمكننا أن نؤكد مقتل تسعة أشخاص بعد أن اقتحم رجل بسيارته حشدا من الأشخاص في مهرجان لابو لابو الليلة الماضية".وجرى القبض على مشتبه به 30/ عاما/ بعد الحادث الذي وقع ليلة السبت، والذي أدى إلى إصابة عدة أشخاص آخرين.وتحاول الشرطة تحديد سبب اصطدام المشتبه به بالحشد، لكنها "واثقة" من أن الحادث ليس "عملا إرهابيا".يأتي الحادث قبل يومين فقط من توجه الناخبين في كندا إلى مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية غدا الاثنين.وذكرت إحدى المحطات الإذاعية استنادا إلى روايات شهود عيان أن الرجل حاول الفرار من مكان الحادث سيرا على الأقدام بعد أن قاد سيارته عبر الحشد، لكن المارة أوقفوه.وأكد متحدث باسم الشرطة أنه "لم يعد هناك أي خطر على الجمهور"، وقال عمدة فانكوفر كين سيم إنه يشعر بالصدمة والحزن بسبب "الحادث المروع".وأضاف سيم: "نشاطر كل المتضررين والمجتمع الفلبيني في فانكوفر خلال هذا الوقت الصعب إلى أبعد حد".وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس إنه شعر "بالصدمة عندما سمع عن الأحداث المروعة في مهرجان لابو لابو في فانكوفر".