متري زار أمير قطر الذي أكد دعم بلاده للبنان في المجالات كافة

زار نائب رئيس مجلس الوزراء ​طارق متري​، أمير قطر ​تميم بن حمد آل ثاني​، الّذي أكّد "دعم بلاده للبنان في المجالات كافّة"، مع التّشديد على أهميّة الحفاظ على الاستقرار ومواصلة مسار الإصلاح الّذي تقوم به الحكومة، مشيرًا إلى أنّ "دولة قطر جاهزة دائمًا لمساعدة لبنان"، بحسب المكتب الإعلامي لمتري.

كما التقى متري رئيس الوزراء وزير الخارجيّة القطريّة محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، حيث تمّ البحث في الأوضاع العامّة والمساعي الدّبلوماسيّة المبذولة من أجل انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، والتزامها اتفاقية وقف الأعمال العدائية.

وكان متري قد شارك في العاصمة القطريّة الدّوحة باجتماعات المركز العربي للأبحاث ودراسة السّياسات، وتحدّث في مؤتمر الاستشراق الّذي نظّمته وزيرة التّربية القطريّة لولوة الخاطر.